Cum să faci curățenia de primăvară cu cap, rapid și eficient

Secretul nu este să muncești mai mult, ci mai inteligent.
1. Începe cu declutter, nu cu ștersul prafului
Primul pas nu este aspiratorul, ci eliminarea lucrurilor inutile. Aruncă sau donează obiectele pe care nu le mai folosești. Cu cât ai mai puține lucruri, cu atât vei face curățenie mai repede.
Regulă simplă: dacă nu ai folosit un obiect în ultimul an, probabil nu ai nevoie de el.
2. Curăță de sus în jos
Întotdeauna începe curățenia de sus în jos: dulapuri, rafturi, mobilă, apoi podeaua. Astfel nu vei murdări din nou suprafețele deja curățate.
Ordinea corectă:
- tavan și corpuri de iluminat
- mobilă și rafturi
- geamuri
- bucătărie și baie
- podele la final
3. Folosește oțet și bicarbonat
Este una dintre cele mai eficiente combinații pentru curățenie:
- curăță grăsimea din bucătărie
- scoate mirosurile din frigider
- curăță bateria de la chiuvetă
- spală geamurile fără urme
Soluție universală:
Apă + oțet + câteva picături de lămâie = soluție pentru geamuri, mobilă, faianță.
4. Curăță cuptorul fără frecat
Pune într-un vas:
- apă
- oțet
- lămâie
Pornește cuptorul 20–30 minute la temperatură medie. Aburul va înmuia grăsimea, iar apoi doar ștergi cu o lavetă.
5. Folosește regula celor 15 minute
Setează un cronometru la 15 minute pentru fiecare cameră. Curăță rapid, fără să te pierzi în detalii. Vei fi surprins cât de mult poți face în 15 minute.
6. Aspiră salteaua și canapeaua
Primăvara este momentul ideal să cureți textilele din casă:
- aspiră salteaua
- presară bicarbonat, lasă 30 minute, apoi aspiră
- scoate mirosurile și acarienii
7. Spală perdelele fără călcat
Spală perdelele și pune-le direct la loc, ușor umede. Se vor întinde singure și nu mai trebuie călcate.
8. Fă curățenie pe zile, nu într-o singură zi
Împarte curățenia:
Ziua 1 – bucătărie
Ziua 2 – baie
Ziua 3 – dormitor
Ziua 4 – living
Ziua 5 – geamuri și perdele
Este mult mai ușor și mai puțin obositor.