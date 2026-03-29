Cum să faci curățenia de primăvară cu cap, rapid și eficient

Secretul nu este să muncești mai mult, ci mai inteligent.

1. Începe cu declutter, nu cu ștersul prafului

Primul pas nu este aspiratorul, ci eliminarea lucrurilor inutile. Aruncă sau donează obiectele pe care nu le mai folosești. Cu cât ai mai puține lucruri, cu atât vei face curățenie mai repede.

Regulă simplă: dacă nu ai folosit un obiect în ultimul an, probabil nu ai nevoie de el.

2. Curăță de sus în jos

Întotdeauna începe curățenia de sus în jos: dulapuri, rafturi, mobilă, apoi podeaua. Astfel nu vei murdări din nou suprafețele deja curățate.

Ordinea corectă:

tavan și corpuri de iluminat

mobilă și rafturi

geamuri

bucătărie și baie

podele la final

3. Folosește oțet și bicarbonat

Este una dintre cele mai eficiente combinații pentru curățenie:

curăță grăsimea din bucătărie

scoate mirosurile din frigider

curăță bateria de la chiuvetă

spală geamurile fără urme

Soluție universală:

Apă + oțet + câteva picături de lămâie = soluție pentru geamuri, mobilă, faianță.

4. Curăță cuptorul fără frecat

Pune într-un vas:

apă

oțet

lămâie

Pornește cuptorul 20–30 minute la temperatură medie. Aburul va înmuia grăsimea, iar apoi doar ștergi cu o lavetă.

5. Folosește regula celor 15 minute

Setează un cronometru la 15 minute pentru fiecare cameră. Curăță rapid, fără să te pierzi în detalii. Vei fi surprins cât de mult poți face în 15 minute.

6. Aspiră salteaua și canapeaua

Primăvara este momentul ideal să cureți textilele din casă:

aspiră salteaua

presară bicarbonat, lasă 30 minute, apoi aspiră

scoate mirosurile și acarienii

7. Spală perdelele fără călcat

Spală perdelele și pune-le direct la loc, ușor umede. Se vor întinde singure și nu mai trebuie călcate.

8. Fă curățenie pe zile, nu într-o singură zi

Împarte curățenia:

Ziua 1 – bucătărie

Ziua 2 – baie

Ziua 3 – dormitor

Ziua 4 – living

Ziua 5 – geamuri și perdele

Este mult mai ușor și mai puțin obositor.