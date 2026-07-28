Nictofobia, veche de 200.000 de ani: De ce ne e frică de întuneric, chiar și la vârstă adultă

De ce ne e frică de întuneric, chiar la vârstă adultă

Ai stins lumina, te-ai băgat în pat și, brusc, fiecare umbră din cameră pare să capete contur. Deși ești adult, rațional, și știi perfect că nu e nimic acolo, inima bate puțin mai repede și simți nevoia să tragi pătura mai aproape. Dacă ți s-a întâmplat asta, nu ești deloc singurul - potrivit Cleveland Clinic, aproximativ 9% dintre adulții din Statele Unite s-au confruntat, în ultimul an, cu o tulburare de tip fobie specifică, iar frica de întuneric rămâne una dintre cele mai răspândite, chiar și după copilărie.

Are un nume oficial în medicină

Frica intensă de întuneric are un termen clinic propriu: nictofobie, din cuvintele grecești pentru „noapte" și „frică". Alți termeni folosiți ocazional în literatura de specialitate sunt scotofobia, achluofobia și lygofobia, dar nictofobia rămâne cel mai des întâlnit în context medical și psihologic.

Potrivit Cleveland Clinic, persoanele cu nictofobie se pot teme să rămână singure în întuneric, pot resimți anxietate în locuri întunecate și pot avea dificultăți de a adormi într-o cameră fără lumină. Netratată, forma severă poate duce la evitarea oricărei situații cu iluminare insuficientă - unii oameni ajung să stea în casă după apusul soarelui și să evite situații sociale care presupun ieșirea afară, seara.

De ce ne e frică - explicația evoluționară

Cea mai solidă explicație științifică ține de istoria noastră ca specie. Homo sapiens a evoluat ca o specie diurnă - activă în timpul zilei, vulnerabilă în întuneric. Timp de aproximativ 200.000 de ani, întunericul a însemnat, într-adevăr, pericol real: prădători nocturni, pierderea capacității de a detecta amenințările vizual și imposibilitatea de a te deplasa în siguranță. Frica de întuneric nu era, la origine, irațională - era, de fapt, perfect rațională și a salvat vieți.

Problema e că sistemul nostru nervos a moștenit acest circuit antic al fricii, dar trăiește acum într-o lume cu lumină electrică, uși încuiate și camere de supraveghere de cartier. Practic, creierul continuă să reacționeze la întuneric ca și cum ar exista un pericol real, chiar dacă, din punct de vedere obiectiv, riscul a dispărut aproape complet.

Din perspectivă evoluționară, a presupune greșit că există pericol a fost, statistic, mult mai puțin costisitor decât a ignora o amenințare reală - un mecanism de tip „mai bine să previi decât să regreți", care a rămas gravat adânc în felul în care reacționăm și azi.

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De ce se activează mai ales imaginația

Frica de întuneric apare frecvent din prima copilărie, exact atunci când imaginația copiilor devine mai activă, iar creierul începe să construiască povești și imagini mentale care transformă zgomotele sau formele nefamiliare în amenințări. La majoritatea copiilor, frica dispare treptat până în adolescență - dar nu întotdeauna, iar unii adulți continuă să resimtă acest disconfort, uneori fără să-i priceapă originea.

Factorii care cresc riscul la adulți

Deși are o bază evoluționară comună tuturor oamenilor, câțiva factori pot face ca frica de întuneric să fie mai intensă la unele persoane decât la altele:

Nivelul de anxietate sau depresie - persoanele cu niveluri mai ridicate de anxietate, depresie sau alte afecțiuni de sănătate mintală au șanse mai mari să dezvolte nictofobie. Trăsăturile de personalitate - un nivel ridicat de neuroticism, chiar și fără un diagnostic psihologic formal, e asociat cu o probabilitate mai mare de a resimți frică intensă de întuneric. Experiențe traumatice din copilărie - un eveniment stresant, precum a fi lăsat singur într-o cameră întunecată, a te rătăci noaptea sau a te confrunta cu frica fără sprijinul unui adult, poate lăsa urme emoționale de durată. Comportament „învățat" prin observație - dacă un copil vede un părinte sau un frate manifestând frică pe timp de noapte sau în locuri întunecate, poate imita și interioriza, cu timpul, aceeași reacție.

Când devine o problemă reală

Un anumit disconfort în întuneric e aproape universal și complet normal - un studiu citat în literatura de specialitate arată că peste 50% dintre participanții unei cercetări au inclus întunericul printre primele cinci frici ale lor. Diferența dintre disconfortul obișnuit și o fobie propriu-zisă stă în impact: nictofobia devine o problemă clinică atunci când frica interferează semnificativ cu somnul sau cu viața de zi cu zi - de exemplu, dacă persoana evită sistematic anumite activități sociale de seară, doar din cauza fricii de întuneric, sau dacă insomnia asociată duce la oboseală cronică și afectează chiar și performanța la locul de muncă.

Ce funcționează pentru gestionarea ei

Vestea bună: chiar dacă frica are rădăcini vechi de câteva milioane de ani, poate fi gestionată eficient. Psihologii recomandă, în primul rând, „psihoeducația" - simpla înțelegere a faptului că frica ta are o explicație evolutivă reală, nu e un semn de slăbiciune sau iraționalitate, reduce deja o parte din intensitatea ei.

Dincolo de asta, tratamentele cu rezultate documentate includ expunerea graduală (petrecerea unor perioade tot mai lungi în întuneric, în condiții sigure, controlate) și terapia cognitiv-comportamentală, alături de tehnici generale de gestionare a anxietății. Pentru cazurile mai severe, care afectează constant somnul sau viața socială, un specialist în sănătate mintală poate oferi o strategie personalizată, adaptată exact la sursa specifică a fricii fiecărei persoane.

Frica de întuneric, chiar și la vârstă adultă, nu e nici o slăbiciune, nici o ciudățenie personală - e o moștenire evolutivă comună întregii specii umane, activată de un sistem nervos care încă nu a „aflat" că lumea de azi arată complet diferit de savana preistorică. Recunoașterea acestui mecanism, combinată cu strategii simple de expunere treptată, poate transforma o frică veche de milioane de ani într-un disconfort minor, ușor de gestionat.