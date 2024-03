MURMUR prezintă „Marile speranțe”, colecția pret-a-porter primăvară/vară 2024

Intitulată Marile Speranțe / Great Expectations și inspirată de dualitatea și contrastul dintre vechi și nou, colecția redefinește limitele estetice prin reinterpretarea clasicului cu o viziune avangardistă, în viziunea designerului Andreea Bădală.

Realizat într-un decor imersiv din cadrul MINA - Museum of Immersive New Art și animat prin proiecții de candelabre, lumini ambientale și experiențe digitale, evenimentul de lansare a colecției MURMUR SPRING/SUMMER 2024 și-a propus să ofere iubitorilor de modă o experiență multisenzorială sub tema „Marile Speranțe/Great Expectations”. Evenimentul este o continuare a angajamentulului MURMUR de a îmbina moda cu tehnologia și arta digitală, oferind invitaților o dimensiune nouă experienței de fashion.

Noua colecție MURMUR explorează antitezele estetice – de la vechi și nou la dialogul între abundență și minimalism. Inspirată de albul pur al miresei și de senzualitatea lenjeriei intime vintage, colecția evoluează spre estetici minimaliste, cu o puternică prezență masculină, materializată prin cămăși și sacouri. Piesele noii colecții S/S2024 reprezintă o explorare a deceniilor, de la anii ‘50 la anii ’90, culminând cu accente contemporane.

„Inspirația pentru colecția SS24 provine din profundele mele reflecții asupra Marilor Speranțe – este o călătorie personală și artistică, ce explorează puterea reinventării și frumusețea contrastelor: trecut și viitor, destrămat și renăscut, delicat și puternic, oferind purtătoarei o libertate de expresie unică. Lansarea la MINA Museum a fost punctul de întâlnire între această viziune artistică și cele mai recente inovații tehnologice, pentru că ne-am dorit să oferim o experiență imersivă care sperăm să rămână memorabilă pentru toți cei prezenți”, a declarat Andreea Bădală, fondator ți director creație MURMUR.

Fashion Show-ul i-a avut ca parteneri pe make-up artiștii și hairstyliștii de la Endorphin Lab, unul cele mai apreciate saloane de beauty din România, YSL Beauty si pe modelele de la First Models Romania.

Noua colecție MURMUR Primăvară/Vară 2024 poate fi descoperită pe website-urile oficiale www.murmur.ro și www.murmurstore.com .

Parteneri:

BCR / George

UnlockWonders

Bottega

Schweppes

YSL Beauty

Endorphin Lab

First Models Romania

Co-organizator și partener de comunicare, Dăescu Borțun Olteanu (DBO)

Despre MURMUR:

MURMUR, brand internațional de haine pentru damă lansat în România în 2011 de Andreea Bădală, redefinește feminitatea și senzualitatea prin piese potrivite pentru orice moment al zilei și ocaziei de purtare. Vedete internaționale precum Madonna, Beyonce, Lady Gaga, Miley Cyrus, Kylie Jenner sau Katy Perry au purtat piesele MURMUR de-a lungul anilor.