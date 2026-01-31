x close
Nuanțe de păr 2026: De la blond cald la roșu vibrant și șaten profund

de Redacția Jurnalul    |    31 Ian 2026   •   09:40
Sursa foto: Hepta/Nuanțele de păr din acest an îț oferă ocazia de a-ți exprima personalitatea în mod subtil dar cu un impact deosebit.

Nuanțele de păr ale anului 2026 mixează naturalețea cu strălucirea: de la blond „toasted” la roșcat „pumpkin” și șaten dark.

În acest an se pune accent pe două direcții: „effortless chic” – păr relaxat, lucios, cu texturi moi, inspirate din grunge-ul anilor '90, și „structured looks” – valuri voluminoase, vintage, cu impact vizual, notază longevitymagazine.ro.

Blond cald, în prim-plan

„Toasted Blonde” domină cu reflexe aurii blânde, versatile pentru tunsori medii-lungi.

„Brown Sugar Blonde” îmbină luminozitatea blondului cu profunzimea șatenului, estompând rădăcinile naturale. Ambele sunt ușor de întreținut prin balayage modern, luminând chipul fără ostentație.

Roșcat vibrant 

„Copper Pumpkin Hair” aduce rame energice, cu subtonuri de toamnă, ideale pentru tenuri deschise și unosri medii și lungi.

Șaten în nuanțe dark

„Smoked Suede Brunette” și „Deep Brunette” oferă mister gotic, catifelat, perfect pentru look-uri minimaliste sau voluminoase. 

 

