Jurnalul.ro › Timp liber › Fashion › Nuanțe de păr 2026: De la blond cald la roșu vibrant și șaten profund Nuanțe de păr 2026: De la blond cald la roșu vibrant și șaten profund

Nuanțe de păr 2026: De la blond cald la roșu vibrant și șaten profund

Sursa foto: Hepta/Nuanțele de păr din acest an îț oferă ocazia de a-ți exprima personalitatea în mod subtil dar cu un impact deosebit.

Nuanțele de păr ale anului 2026 mixează naturalețea cu strălucirea: de la blond „toasted” la roșcat „pumpkin” și șaten dark.