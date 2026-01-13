Frigul extrem și animalele de companie: Ce pățesc animalele când calcă pe sare și gheață

Deși câinii și pisicile au blană, aceasta nu îi protejează complet de ger, mai ales la nivelul lăbuțelor, urechilor și cozii — zone extrem de sensibile la frig și degerături.

Ce simt câinii în lăbuțe când calcă pe gheață și zăpadă

Pernele plantare (tampoanele de la lăbuțe) sunt bogate în terminații nervoase. Ele simt:

frigul intens

arsura gheții

durerea de la sarea și substanțele antiderapante

La temperaturi negative, gheața arde practic pielea. Este același efect ca atunci când un om atinge metal foarte rece cu mâna goală. În plus, sarea de pe străzi provoacă:

usturime,

crăpături,

inflamații,

arsuri chimice.

De aceea mulți câini:

ridică o lăbuță după alta,

refuză să mai meargă,

se așază pe jos sau tremură.

Nu „fac figuri”. Îi doare.

La ce temperaturi devine periculos să iasă afară

Temperatură Timp maxim de plimbare 0°C – -5°C 20–30 minute -5°C – -10°C 10–15 minute -10°C – -15°C 5–10 minute sub -15°C doar ieșiri foarte scurte (2–5 minute)

Câinii mici, bătrâni, puii, rasele cu blană scurtă (chihuahua, bulldog, boxer) sau câinii bolnavi resimt frigul mult mai rapid.

Ce riscuri aduce gerul

1. Degerături

Apar mai ales la:

urechi

coadă

lăbuțe

abdomen

Semne:

piele palidă sau albicioasă

rigiditate

durere

umflături

2. Hipotermie

Când corpul nu mai poate menține temperatura:

tremurat intens

letargie

respirație lentă

confuzie

Este o urgență veterinară.

3. Arsuri chimice

De la sare și soluții de dezghețare pe asfalt.

Ce poți face ca să-l protejezi

Șterge lăbuțele cu apă călduță după fiecare plimbare

Aplică balsam protector pentru pernițe

Folosește botoșei pe zăpadă și asfalt sărat

Alege trasee cu zăpadă curată, nu asfalt

Redu durata plimbării

Îmbracă-l cu haină dacă e rasă mică sau fără blană deasă

Dar pisicile?

Pisicile sunt și mai sensibile. La temperaturi sub zero:

nu trebuie lăsate afară

pot suferi degerături rapid

pot intra sub mașini calde și pot fi rănite

Gerul nu este doar neplăcut pentru animale — este dur, dureros și periculos.

Când un câine se oprește, tremură sau ridică lăbuțele, nu este răsfățat. Îi este frig și îl doare.

Iubirea adevărată pentru animalele noastre se vede iarna, când alegem:

mai puțin timp afară,

mai multă protecție,

mai multă grijă.