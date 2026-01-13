Frigul extrem și animalele de companie: Ce pățesc animalele când calcă pe sare și gheață

Deși câinii și pisicile au blană, aceasta nu îi protejează complet de ger, mai ales la nivelul lăbuțelor, urechilor și cozii — zone extrem de sensibile la frig și degerături.
Ce simt câinii în lăbuțe când calcă pe gheață și zăpadă
Pernele plantare (tampoanele de la lăbuțe) sunt bogate în terminații nervoase. Ele simt:
-
frigul intens
-
arsura gheții
-
durerea de la sarea și substanțele antiderapante
La temperaturi negative, gheața arde practic pielea. Este același efect ca atunci când un om atinge metal foarte rece cu mâna goală. În plus, sarea de pe străzi provoacă:
-
usturime,
-
crăpături,
-
inflamații,
-
arsuri chimice.
De aceea mulți câini:
-
ridică o lăbuță după alta,
-
refuză să mai meargă,
-
se așază pe jos sau tremură.
Nu „fac figuri”. Îi doare.
La ce temperaturi devine periculos să iasă afară
|Temperatură
|Timp maxim de plimbare
|0°C – -5°C
|20–30 minute
|-5°C – -10°C
|10–15 minute
|-10°C – -15°C
|5–10 minute
|sub -15°C
|doar ieșiri foarte scurte (2–5 minute)
Câinii mici, bătrâni, puii, rasele cu blană scurtă (chihuahua, bulldog, boxer) sau câinii bolnavi resimt frigul mult mai rapid.
Ce riscuri aduce gerul
1. Degerături
Apar mai ales la:
-
urechi
-
coadă
-
lăbuțe
-
abdomen
Semne:
-
piele palidă sau albicioasă
-
rigiditate
-
durere
-
umflături
2. Hipotermie
Când corpul nu mai poate menține temperatura:
-
tremurat intens
-
letargie
-
respirație lentă
-
confuzie
Este o urgență veterinară.
3. Arsuri chimice
De la sare și soluții de dezghețare pe asfalt.
Ce poți face ca să-l protejezi
Șterge lăbuțele cu apă călduță după fiecare plimbare
Aplică balsam protector pentru pernițe
Folosește botoșei pe zăpadă și asfalt sărat
Alege trasee cu zăpadă curată, nu asfalt
Redu durata plimbării
Îmbracă-l cu haină dacă e rasă mică sau fără blană deasă
Dar pisicile?
Pisicile sunt și mai sensibile. La temperaturi sub zero:
-
nu trebuie lăsate afară
-
pot suferi degerături rapid
-
pot intra sub mașini calde și pot fi rănite
Gerul nu este doar neplăcut pentru animale — este dur, dureros și periculos.
Când un câine se oprește, tremură sau ridică lăbuțele, nu este răsfățat. Îi este frig și îl doare.
Iubirea adevărată pentru animalele noastre se vede iarna, când alegem:
mai puțin timp afară,
mai multă protecție,
mai multă grijă.