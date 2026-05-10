Performanță spectaculoasă pentru România: pisicile campioane cuceresc Europa, iar o felină de pe stradă devine star internațional

România strălucește în Europa felină: campioni mondiali, europeni și o pisică salvată devenită legendă la Cupa Țărilor Baltice

România continuă să impresioneze pe scena internațională a competițiilor feline, după rezultate remarcabile obținute la prestigioasa „Cupă a Țărilor Baltice”, una dintre cele mai importante expoziții organizate sub egida FIFe în Europa.

Crescătorii români au dominat competiția, confirmând încă o dată nivelul ridicat al felinologiei autohtone, construit în ani de selecție atentă, pasiune și performanță genetică de top.

Ascensiunea României în elita felină mondială

Succesul nu este întâmplător. Încă din 2023, când România a obținut primul titlu de Campion Mondial prin spectaculosul Maine Coon Panco’s Erlos, țara noastră a intrat în rândul marilor producători de pisici de expoziție din Europa.

De atunci, rezultatele au continuat să crească, iar participarea de anul acesta confirmă o tendință clară: România devine un actor important în competițiile internaționale.

La ediția din 2026 a Cupei Țărilor Baltice, România a participat cu 20 de pisici, dintre care 15 au ajuns în finalele competiției – o performanță considerată excepțională de către specialiști.

Vedetele competiției: campioni mondiali și linii de sânge de elită

Printre cele mai apreciate exemplare s-a remarcat impunătorul Norvegian de Pădure Wild Forest’s Nordri, supranumit „Regele Nordului”. Pisica, deja Campion Mondial 2025 și Campion European 2024, a fost din nou aleasă în unanimitate de juriul internațional.

Nordri nu este doar un campion individual, ci și un reproducător de top, doi dintre descendenții săi dominând deja competițiile internaționale:

Quasar – Campion Mondial 2025 și Campion European 2026

Prosecco – Campion Scandinav 2025 și Campion Baltic

În aceeași competiție a strălucit și British Shorthair-ul „Bucovina Kira Kiralina”, supranumită „ursoaica de Bucovina”, deja Campioană Mondială și Europeană, confirmându-și statutul de elită în felinologia europeană.

De asemenea, tânăra Marie of Winter Foxes, o promisiune a noii generații de campioni români, a atras atenția arbitrilor internaționali după succesul de la Salonul SofistiCAT din București.

Povestea care a emoționat Europa: Duracell, pisica salvată din Iași

Una dintre cele mai emoționante povești ale competiției vine din România. Duracell, o pisică găsită pe străzile din Iași și salvată de voluntari, a reușit performanța de a deveni Campion Baltic 2026 la categoria „Pisică de casă”.

Anterior, aceasta obținuse și titlul de Campion European, demonstrând că valoarea unei pisici nu este definită exclusiv de pedigree.

„Categoria ‘Pisică de casă’ promovează ideea că orice pisică poate deveni extraordinară, dacă primește o șansă”, a declarat Adrian Dragotă, președintele Federației Felis România.

Eveniment special la Iași

Publicul din România va putea vedea aceste exemplare de top pe 17 mai, între orele 12:00 și 15:00, la Mall Moldova din Iași, într-un eveniment dedicat pasionaților de feline.

De la campioni mondiali la pisici salvate de pe stradă, România își consolidează poziția ca una dintre cele mai puternice prezențe din felinologia europeană, scriind o poveste de succes cu rezonanță internațională.

