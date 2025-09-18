Andreea Marin, Bella Santiago și Nicu Grigore, invitații ediției de astăzi MediCOOL, care se va vedea pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 18:00

Sindromul de burnout nu mai este un subiect tabu în societatea de astăzi, iar Andreea Marin o să își povestească experiența. Cunoscuta vedetă a trecut, chiar de curând, printr-un astfel de episod. Aceasta o să-i spună gazdei emisiunii și cum a reușit să depășească respectivele clipe grele.

„Toată viața am dormit în jur de 4 sau 5 ore pe noapte, nu mai mult. Nu m-aș lăuda cu acest aspect pentru că mă trezeam dimineața, îmi făceam o listă de priorități, îmi puneam lucrurile în ordine, însă eram foarte supărată și agitată la finalul zilei. Nu mă puteam odihni pentru că nu reușeam să rezolv totul! (...) Oboseala era din ce în ce mai accentuată, aveam insomnii. Pot să spun sigur că ajunsesem într-un dezechilibru grav. În timpul unor filmări pentru emisiunea mea am căzut pe stradă. Mergeam să filmez un nou interviu, dar eram după alte trei realizate în aceeași zi. Atunci a fost momentul în care mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă!”, va declara Andreea Marin.

De asemenea, Bella Santiago și Nicu Grigore se vor afla față în față cu un subiect extrem de important – cum folosim corect aerul condiționat și ce ne spun preferințele față de aerul cald sau cel rece? Privitorii vor asista și la alte discuții, iar aceștia vor afla care sunt exercițiile de respirație care ne ajută să ne calmăm, care sunt cele mai bune remedii naturiste pentru a ne relaxa, care rețetă ajută creierul și microbiomul și ce exerciții fizice ne aduc starea de bine. Nici răspunsurile esențiale din testul MediCOOL nu vor lipsi, astfel că ediția nu poate fi ratată!

Noul sezon aduce un format extins, iar dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate întrebările telespectatorilor.

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.