Experiență unică pentru cursanții Antena Academy în inima democrației europene, la Strasbourg, în Parlamentul European. Cursanții Antena Academy au fost martori la sesiuni de vot pentru unele dintre cele mai importante acte legislative europene, înțelegând în mod direct cum se iau deciziile care modelează viitorul Europei. Tinerii care au ales să își construiască viitorul sub îndrumarea specialiștilor Antena au avut ocazia să trăiască live momentul votului pentru PNRR, care a acordat o gură de oxigen României în vederea continuării unor investiții cruciale.

Studenții singurei școli de media și digital din România care oferă oportunitatea de a participa la evenimente internaționale au asistat, de asemenea, la ședința solemnă în cadrul căreia Regele Iordaniei a susținut un discurs emoționant despre criza morală globală și a lansat un apel pentru pace și umanitate de la pupitrul forului european.

Programul a inclus, de asemenea, o întâlnire interactivă cu Adina Vălean, europarlamentar român, comisar european pentru transporturi în Comisia von der Leyen (2019–2024) și membră a EPP, în cadrul conferinței "Political Insights with Adina Vălean – Political Leadership and the Future of Europe". Cu o experiență de două decenii la nivelul instituțiilor europene, fost vicepreședinte al Parlamentului European și fostă președintă a comisiilor ENVI (Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară) și ITRE (Industrie, Cercetare și Energie), Adina Vălean a oferit perspective valoroase despre tranziția de la legislator la comisar european: interconectarea instituțională, gestionarea unor dosare majore în domeniile mediului, industriei și infrastructurii, prioritățile Grupului PPE și leadership-ul instituțional și comunicarea politicilor și a viziunii într-o Europă în schimbare. Întâlnirea a inclus o sesiune de întrebări și răspunsuri, precum și exerciții interactive, cu accent pe identificarea subiectelor de actualitate care pot genera conținut media relevant și interesant.

Pe lângă acest moment-cheie, programul studenților a inclus și participarea la alte sesiuni cu experți în comunicare politică și strategie digitală, organizate de Grupul PPE: Daniel Köster, șeful Biroului de Presă European al Grupului PPE – "Communicating Politics: Inside the EPP Media Office", Udo Zolleis – "Strategy Briefing: Developing a Strategy for a Political Group", Marek Evison, director al campaniilor social media din cadrul Grupului PPE – "Going Viral: EU Campaigns in the Social Media Age", Marcus Glynn – "Policy Workshop: The EU and the Digital Landscape – What Future for Regulation?".

Nadina Câmpean, lector „Anchor and Media Host” din cadrul Antena Academy și prezentator Observator 19 de weekend la Antena 1, i-a însoțit pe cursanți în aventura din Parlamentul European.

„A fost o experiență deosebită pentru cursanții Antena Academy, care au avut ocazia să descopere cum funcționează Parlamentul European, cum sunt adoptate legile și, mai ales, cum să transmită publicului român informația într-un mod clar și relevant, evidențiind impactul deciziilor europene asupra vieții de zi cu zi. Am apreciat curiozitatea lor, dorința sinceră de a învăța, profesionalismul în documentare și întrebările provocatoare care au generat discuții valoroase despre subiecte esențiale precum dezinformarea și polarizarea politică în era rețelelor sociale.” - Nadina Câmpean

Prin această inițiativă, Antena Academy își reconfirmă misiunea de a pregăti noile generații de profesioniști în media și comunicare, oferindu-le acces direct la mecanismele decizionale europene și oportunitatea de a învăța de la liderii care modelează prezentul și viitorul Uniunii Europene. Dedicat exclusiv studenților academiei, demersul a fost realizat sub înaltul patronaj al Adina Vălean, europarlamentar român, comisar european pentru transporturi în Comisia von der Leyen (2019–2024) și membră a EPP .

Antena Academy, cea mai nouă și inovativă școală de media din România, este parte din Universul Antena. Cel mai bun grup de practicieni din audiovizual își împărtășesc experiența în fața studenților centrului de excelență în educația media, care pregătește studenții pentru provocările și oportunitățile lumii moderne a comunicării. Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul oficial al școlii: antena-academy.ro .

