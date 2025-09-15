Cea mai nouă ediție Asia Express, lider detaşat de audiență. Diseară, de la 20.30, la Antena 1, cursa pentru imunitatea cea mare aduce sânge și perfuzii

Diseară, de la 20.30, cursa pentru imunitatea cea mare din Asia Express – Drumul Eroilor aduce una dintre cele mai dificile zile ale sezonului. Sub soarele arzător al Filipinelor, concurenții sunt nevoiți să facă față nu doar oboselii și presiunii competiției, ci și unor misiuni care le solicită rezistența fizică și psihică până la limită.

Difuzată de Antena 1 în intervalul 19.59 – 23:32, cea mai nouă ediție a reality show-ului Asia Express și-a păstrat supremația în topul audiențelor, la nivelul tuturor categoriilor de public. Astfel, Asia Express a obținut, pe tronsonul publicului comercial cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 6.5 puncte de rating și o cotă de piață de 24.3%, în timp ce următorul clasat, Pro Tv, înregistra 5.4 puncte de rating și o cotă de piață de 19.9%. Și la orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 5.8 puncte de rating și 17.4% cotă de piață, Pro Tv situându-se pe locul secund, cu 4.1 puncte de rating și 12.2% cotă de piață. Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul întregii țări, segment pe care emisiunea Asia Express a obținut 5.1 puncte de rating și 15% cotă de piață. În minutul de aur 22:03, peste1.1 milioane de telespectatori au urmărit cursa de pe Drumul Zeilor.

Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență pe întregul tronson orar, Whole Day, cu 2.2 puncte de audiență și 18.5% cotă de piață pe targetul comercial, dar şi în Prime Time, la nivelul aceluiaşi public, cu 5.5 puncte de rating şi 22.4% cota de piaţă.

Diseară, prima probă a zilei le deschide participanților o fereastră spre tradițiile locale: confecționarea unor fire textile obținute din frunzele de ananas, exact așa cum se realizează cămășile tradiționale filipineze. Fiecare echipă este ghidată de câte un judecător, însă dificultatea rămâne uriașă. Frunzele țepoase produc răni și tăieturi, aproape nicio echipă nu scapă neatinsă, iar răbdarea concurenților este pusă serios la încercare. „Sunt un erou, mi-am lăsat sângele în Filipine”, mărturisește Dan Alexa după ce termină proba.

Dacă extragerea fibrelor de ananas testează atenția și migala, autostopul aduce din nou haos și schimbări radicale în clasament. Energia echipelor și modul în care reușesc să gestioneze efortul într-o zi caniculară devin decisive. Pentru Raluca Bădulescu, condițiile extreme depășesc pragul suportabil: jumătate din cursă se vede nevoită să continue cu o perfuzie, în timp ce colegii o susțin să rămână în competiție. Iar când toți cred că drumul spre Irina Fodor se apropie de final, descoperă că îi așteaptă o nouă încercare: muncile tradiționale cu frunzele de cocotier, care le cer din nou forță și răbdare. Ziua devine pentru mulți dintre concurenți cea mai grea experiență trăită până acum în Asia Express. Cine reușește însă să își depășească limitele și să obțină mult-râvnita imunitate mare, telespectatorii vor afla diseară, de la ora 20:30, la Antena 1.

