Cele 10 echipe din Formula 1 îşi prezintă monoposturile la Londra în cadrul F1 75 Live, eveniment transmis în direct de AntenaPLAY

Diseară, de la 22.00, Arena O2 din Londra găzduieşte unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale anului, F1 75 Live, iar fanii români ai Formula 1 pot urmări imagini în exclusivitate, în direct, pe AntenaPLAY. În cadrul evenimentului, fiecare dintre cele 10 echipe îşi va prezenta monopostul pentru sezonul 2025. Kick Sauber s-a numărat printre echipele care au avut cei mai mulţi admiratori ai monopostului, în timp ce Toto Wolff a dat indicii că Mercedes îşi va păstra culoarea şi în acest sezon.

Prima apariţie oficială în postura de pilot Ferrari a campionului Lewis Hamilton va putea fi urmărită diseară în AntenaPLAY. Septuplul campion mondial s-a despărţit de Mercedes la finalul sezonului trecut, după 12 ani, şi i-a luat locul lui Carlos Sainz la Ferrari, cel care a semnat cu Williams. Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Isack Hadjar (Racing Bulls) şi Ollie Bearman (Haas) se numără printre numele noi care vor lua startul în sezonul 2025 al Marelui Circ.

Totodată, Formula 1 a anunţat artiştii principali ai evenimentului istoric F1 75 Live. Alături de legendara trupă britanică Take That, cu o carieră impresionantă, ce include 8 premii BRIT, 12 single-uri şi 9 albume care au ocupat prima poziţie în topuri, urmăritorii se vor putea bucura de reprezentaţii live ale artistilor de senzaţie Kane Brown sau MGK. MGK este un artist american cunoscut pentru energia debordantă a show-urilor sale live și stilul său unic, care îmbină rap-ul, rock-ul și pop-ul. Albumul său de debut, „Lace Up”, a ajuns pe locul 4 în topul US Billboard 200, obținând ulterior certificare triplu platină.De asemenea, a reușit să includă simultan patru piese în Billboard Hot 100 și 14 melodii în Hot Rock & Alternative Songs.