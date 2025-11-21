Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate în intervalul 20.30 – 23.36, s-au impus ca lider de audienţă la nivelul publicului urban, serialul original semnat de Ruxandra Ion conducând clasamentul audienţelor, cu 4.7 puncte de rating și 14.4% cota de piaţă, urmat de Pro TV, cu 4.2 puncte de rating şi 12.8% cota de piață. Serialul original de la Antena 1 a fost prima opţiune de vizionare şi la nivelul publicului comercial feminin urban cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, înregistrând 4.9 puncte de rating şi 19.5% cota de piaţă, urmat de Pro TV, care la nivelul aceluiaşi public şi în acelaşi interval orar înregistra 4.7 puncte de rating şi 18.6% cota de piaţă. Şi pe intersecția cu show-ul Trădătorii, de la Pro TV, 21.29 – 23.23, serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN conduce clasamentul audiențelor, la nivelul tuturor categoriilor de public. Astfel, pe segmentul comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, serialul de la Antena 1 a înregistrat 4.5 puncte de rating şi 18.8% cota de piață, fiind urmat de Pro TV cu 3.6 puncte de rating şi 15.3% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban şi național. În minutul de aur, la ora 20.51, aproapre un milion de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN.

Aseară, telespectatorii au urmărit noi momente emoționante în viața personajelor din serialul Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN. Toby (Emilian) a anunțat-o pe Alina (Ana Bodea), că se va muta din casa social, însă nu în casa Istrate, ci la barul lui Nea Geo (Marian Râlea), care i-a oferit o cameră fără chirie.

Damian (Andi Vasluianu) și Basty (Andrei Aradits) au discutat din nou despre moartea Denisei, iar Sebastian a aflat șocat că ea a cerut singură doza de sedativ care i-a provocat sfârșitul. Damian i-a spus simplu: „Denisa m-a rugat să îi fac rost.”

Ana (Karina Jianu) a venit la casa socială cu o veste delicată și i-a spus lui Ducu (Radu Ştefan Bănică) că tatăl lui ar fi recunoscut că l-a omorât pe Leo (Bebe Cotimanis). După ce a auzit acest lucru, Ducu s-a agitat și a decis că trebuie să plece imediat la secție pentru a discuta cu el: „Nu se poate așa ceva!”, a exclamat acesta.

În ciuda tuturor tensiunilor, a avut loc și un moment deosebit: Tudor (Vlad Udrescu) a cerut-o pe Ana în căsătorie, iar ea a acceptat cu entuziasm. Tudor: „Vrei să fii soția mea?” Ana: „Da, da, da! Vreau, Tudor!”

Între timp, Basty a avut o nouă criză de nervi din cauza lui Lili (Ioana Flora), după ce a aflat adevărul și a simțit că își pierde controlul.

Mama Lena (Anca Sigartău) a fost prima care a aflat despre logodnă, iar mai târziu și Victoria (Alina Chivulescu) a auzit vestea. Aceasta a pornit o discuție tensionată, fiind deranjată că Ana nu a venit mai întâi la ea. Reacția Alexiei (Rebecca Nicolescu) a fost și mai dramatică — când a aflat, și-a pierdut cumpătul și a strigat: „Nu o să fie nicio nuntă!”

De partea cealaltă, Sandra (Ada Condeescu) a decis să se mute cu Matei în casa Mincu, transformând acel loc în noul ei cămin. Viața lui Basty a devenit și mai grea, iar el a simțit dureros schimbarea: „Ne-a părăsit...”, a spus acesta.

Finalul episodului a fost unul plin de suspans. Damian a aflat informații importante despre Costache, iar în poveste a apărut un nou personaj misterios, Alexandru (Vlad Gherman) care părea să cunoască adevărul din spatele tuturor lucrurilor. Acesta a venit inclusiv la biroul Anei și s-a prezentat: „Numele meu e Alexandru și cred că trebuie să vorbim!”

Ce se va ȋntâmpla pe mai departe, telespectatorii vor putea afla urmărind cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă ȋn ADN, difuzate ȋn fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.

