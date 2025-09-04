Chef Richard Abou Zaki a gătit pentru copiii bolnavi de cancer: „A fost o experiență răscolitoare, care nu se poate compara cu nimic din ceea ce am trăit”

Astfel, cu sprijinul Progetto G.A.I.A., asociația născută pentru secția de onco-hematologie a Spitalului pediatric Salesi din Ancona, Chef Richard Abou Zaki a transformat una dintre zilele obișnuite ale copiilor internați acolo într-o zi cu multe bucurii, descoperind povești impresionante și cele mai sincere zâmbete pe chipurile micuților. ”Le-am dus cadouri unor copii speciali, dar am și gătit pentru ei și familiile lor tortellini, un fel de mâncare simplu, dar unic, care pentru mine are o poveste ce-mi transmite mereu ideea că bucătăria este dragoste pură”, a declarat Chef Richard, care a ales să gătească tortellini cu cremă de parmezan, una dintre mâncărurile sale preferate în copilărie.

„Am văzut totul cu ochii unui copil… A fost o zi specială, pe care nu o voi uita niciodată. Le sunt recunoscător celor de la Progetto G.A.I.A., secției de onco-hematologie a Spitalului Salesi și acestor copii minunați, care m-au primit în mijlocul lor și m-a făcut să mă simt parte din familia lor mare”, a adăugat Chef Abou Zaki.

