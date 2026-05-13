Chefi la cuțite, lider de audiență. Echipa bordo a obținut aseară o nouă victorie. Provocare dură diseară: Chefii își impun unii altora combinații grele de ingrediente

Diseară, urmează o probă cu un grad înalt de dificultate – pentru că în cămară vor intra chiar Chefii, pregătiți să alcătuiască cele mai năstrușnice combinații de ingrediente cu care adversarii vor fi obligați să gătească.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:30 – 24:11, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6.1 puncte de rating și 26.7% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.1 puncte de rating și 18.0% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6.0 puncte de rating și 20.2% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.4 puncte de rating și 14.8% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.5 rating și 18.5% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.7 puncte de rating și 15.9% cotă de piață. În minutul de aur 21:53, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite. Totodată, postul Antena 1 s-a impus ca lider de audiență la nivelul publicului comercial pe întreaga zi (02:00 – 26:00), întregistrând 2.1 puncte de rating și 20.6% cotă de piață, în timp ce postul de pe poziția secundă, Pro TV, a obținut 2.1 puncte de rating și 20.3% cotă de piață. Antena 1 a ocupat primul loc în topul audiențelor la nivelul publicului comercial și în prime time (19:00 – 24:00), cu 5.4 puncte de rating și 24.0% cotă de piață, în timp ce postul de pe următorul loc, Pro TV a înregistrat 4.5 puncte de rating și 20.3% cotă de piață.

Ieri seară, tunicile bordo s-a bucurat de o nouă victorie, de data aceasta la confruntarea care a avut ca temă meniul tradițional românesc. Echipa a fost ajutată de amuleta puternică folosită de Chef Richard, care și-a exploatat din plin puterea de a da numeroase ”freeze”-uri concurenților din echipele adverse. Seara s-a încheiat cu plecarea din concurs a Mariei Vîlceanu, cea care a avut cel mai mic punctaj la proba individuală și a fost nevoită astfel să se despartă de colegii din echipa bej.

Competiția continuă strâns în această seară pentru că... mai sunt doar 4 confruntări între echipe până la Semifinala sezonului 17! Se ascut cuțitele și Chefii intră în arenă diseară, pregătiți să joace un joc periculos: fiecare dintre ei va impune echipelor adverse cinci ingrediente alese din cămară, pentru alcătuirea felului principal. E limpede că urmează combinații nebune de ingrediente, fiecare alegere fiind strategic gândită pentru a lovi bancurile adverse. În plus, sesiunea de gătit nu va fi lipsită de amenințătoarea alarmă, pentru că Chef Orlando va arunca în joc o amuletă. Cum se vor descurca echipele și cine va câștiga bătălia culinară telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

