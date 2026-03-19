Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri seară. Victorie pentru Chef Sautner la întrecerea celei de-a noua amulete

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:30 – 24:03, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.2 puncte de rating și 21.0% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.4 puncte de rating și 17.9% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.2 puncte de rating și 16.0% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.6 puncte de rating și 14.1% cotă de piață. În minutul de aur 21:59, peste 1 milion de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Dezbateri aprinse ieri seară, la lupta pentru cea de-a noua amuletă! Tema întrecerii a fost aluatul, iar jurații și-au comentat cu pasiune preparatele, analizând gradul de coacere – un motiv de discuții încinse în bucătăria Chefi la cuțite. Invitata la degustare, Daciana Sârbu, care dincolo de aria politicii are studii culinare de specialitate, dar și un business în domeniu, a decis ca cea de-a noua amuletă să meargă către Chef Sautner. Juratul a preparat o delicioasă tartă Tatin cu mere și caramel, care a învins chiar și amenințătorul Choux au craquelin pregătit de Chef Orlando Zaharia. Pentru Chef Sautner, ediția de ieri a adus o victorie îndelung așteptată, după o perioadă dezamăgitoare, cu punctaje mici. Luptele pentru amulete, dar și întâlnirile savuroase din ringul audițiilor continuă săptămâna viitoare la Chefi la cuțite, luni, marți și miercuri la Antena 1 și AntenaPLAY, de la 20:30.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 18 martie 2026