Chefi la cuțite, lider de piață cu ediția de luni. În seara aceasta, jurații au parte de o provocare inedită: sunt chemați la bancurile de lucru legați la ochi!

Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 54 de ani, Antena 1 a fost aseară, în intervalul de difuzare a emisiunii Chefi la cuțite (20:25 – 23:55), lider de audienţă, cu 5.2 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 18.1%. Pe tronsonul întregului public urban, emisiunea de la Antena 1 a fost lider de audienţă, cu 5.5 puncte de rating şi 15.3% cota de piată, iar la nivelul publicului din toată țara, Antena 1 a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu o audiență medie de 5.5 puncte de rating și 15.1% cota de piață. În minutul de aur 21:13, peste 1,4 milioane de telespectatori au urmărit jurizarea Chefilor Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Ediția Chefi la cuțite de luni seară a fost prima din sezonul 10 prezentată de Gina Pistol, care a revenit alături de Chefi, nerăbdătoare să-i provoace la o luptă încinsă pentru amuletă. Câștigătorul întrecerii culinare a fost Florin Dumitrescu, Chef-ul care a gătit trei preparate în aceeași limită de timp, obținând astfel mult doritul avantaj al amuletei: ”Poți schimba un concurent din echipa ta cu un concurent din echipa adversă”. Printre concurenții care au trecut cu brio de etapa jurizării s-a numărat Dan Manciu, competitorul care a participat pentru a doua oară la audițiile Chefi la cuțite cu același preparat, plăcintă de pui și praz deconstruită, și același plating. Dacă data trecută obținuse trei cuțite, dar ratase intrarea în bootcamp pentru că fusese diagnosticat cu Covid-19, bucuria a fost ca și de data aceasta să obțină același verdict: trei cuțite. Și cuplul de sportivi Mariana și Ionuț Pârju au trecut de jurizarea pe nevăzute, câștigând două cuțite, un verdict care le îmbogățește impresionantul palmares de victorii – soții Pârju fac parte din lotul național de atletism categoria Masters, deținând numeroase trofee și medalii naționale, balcanice și europene la probe de atletism.

Și în seara aceasta, poveștile concurenților vin să completeze rețeta savuroasă a show-ului culinar. Unul dintre competitori, Marian Lazăr, de profesie bucătar, a riscat totul pentru participarea la Chefi la cuțite: absolvent al prestigioasei școli de gastronomie Le Cordon Bleu, Marian și-a dat demisia de la restaurantul cu o stea Michelin la care lucra în Spania pentru a participa la emisiune. ”De 15 ani trăiesc în Spania, la Madrid. După ce mi-am descoperit pasiunea pentru bucătărie, am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a fi bucătar, fiindcă n-a fost ușor. Cât am stat în România, am lucrat ca ajutor de bucătar, dar odată ajuns în Spania, m-am angajat tot ca ajutor de bucătar, la foarte scurt timp, doar o lună, avansând pe postul de șef de bucătărie. Până de curând, am lucrat la un restaurant cu o stea Michelin din Madrid. Dar mi-am dat demisia, ca să pot fi disponibil 100% pentru emisiune”, a povestit Marian, care participă în competiție cu o rețetă complexă și are parte de un verdict cu totul surprinzător, pe care telespectatorii îl vor afla în următoarea ediție a show-ului culinar.

Tot în seara aceasta, Gina Pistol îi provoacă pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu la o probă inedită pentru amuletă: Chefii sunt chemați la bancurile de lucru legați la ochi! Astfel, cei trei jurați se confruntă cu împrejurări dificile, cu totul noi, lupta pentru amuletă dând naștere unor situații tensionate, dar și savuroase în același timp. Proba este cu atât mai grea cu cât Chefii trebuie să poarte și mănuși atunci când își aleg ingredientele. ”Ce facem dacă ne alegem un ingredient care nu se poate găti într-o oră?!”, a fost una dintre întrebările lui Florin Dumitrescu. Cum se vor comporta Chefii în această situație unică și cine va câștiga amuleta, telespectatorii urmează să afle în ediția Chefi la cuțite difuzată în această seară la Antena 1, de la ora 20:30.

