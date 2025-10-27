Cine repară încrederea românilor în România? Liderii coaliției de guvernare, în direct la Observator, de luni până joi, în edițiile speciale „Toată România Noastră”

Liderii partidelor care conduc România vin în direct la Observator, într-o încercare de a găsi răspunsuri la întrebarea - Cine repară încrederea românilor? În fiecare seară, de la ora 19:00, liderii coaliției de guvernare vor fi față în față cu vocea oamenilor, în edițiile speciale prezentate de Alessandra Stoicescu.

Luni, președintele PSD Sorin Grindeanu deschide seria dezbaterilor. Marți, liderul UDMR Kelemen Hunor stă față în față cu îngrijorările românilor. Miercuri, președintele USR Dominic Fritz oferă răspunsuri pentru români, iar joi, premierul României și președintele PNL, Ilie Bolojan, închide săptămâna liderilor, cu promisiuni și soluții pentru o Românie care cere schimbare.

În ediția specială de săptămâna trecută, difuzată în direct de la Palatul Cotroceni, președintele României a recunoscut dimensiunea rupturii dintre cetățeni și stat. „Oamenii au văzut că mulţi politicieni au intrat în politică pentru interesele lor personale, nicidecum ca să rezolve problemele oamenilor. Au văzut corupţi, au văzut ineficienţa instituţiilor statului. (...) Oamenii trebuie să vadă că sunt politicieni, politicieni la vârf, care lucrează pentru ei”, a declarat Nicușor Dan în interviul acordat Alessandrei Stoicescu.

Rezultatele publicate până acum din Studiul Național Antena - „Toată România Noastră” conturează o imagine fără precedent: 82% dintre români nu mai au încredere în oamenii politici, 74% cred că Guvernul cheltuie greșit banii din taxe, iar 83% nu cred că măsurile fiscale actuale vor îmbunătăți economia.

Această săptămână aduce în prim-plan răspunsul celor care conduc țara. Cum reconstruim încrederea într-o Românie în care trei din patru oameni nu mai cred că statul lucrează în interesul lor? Cum se poate reface legătura între lideri și oameni, între promisiuni și fapte? Răspunsurile vor veni, în fiecare seară, direct de la cei care au puterea să schimbe ceva.

Edițiile speciale „Toată România Noastră” pot fi urmărite de luni până joi, la ora 19:00, în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro. Analizele complete și reacțiile liderilor vor fi disponibile pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator, Instagram Observator și Tik Tok Observator. Informații de ultimă oră vă stau la dispoziție non-stop pe canalul de WhatsApp Observator și în Aplicația Observator News, care poate fi descărcată din Google Play sau din App Store.

În fiecare zi, Observator pune întrebările și arată faptele. Pentru ca românii să ia deciziile. Alege BINE pentru TINE! În fiecare zi.

