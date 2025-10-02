Dan Voiculescu, dezvăluiri explozive: Secrete din culisele imperiului media, povești cu vedete, bani, politică și familie, într-un podcast-eveniment cu Mihai Morar

Este prima apariție de acest fel după o lungă perioadă în care Dan Voiculescu a ales să stea departe de spațiul public, iar interviul se anunță incendiar. Surse apropiate echipei de producție au povestit că filmarea a durat peste două ore și a fost „un adevărat maraton de confesiuni”, cu momente de sinceritate neașteptată și declarații care vor stârni ecouri.

În cadrul discuției, Dan Voiculescu vorbește deschis despre începuturile sale în afaceri și povestește, în premieră, cum a făcut primul milion, care au fost deciziile strategice care i-au schimbat destinul financiar și ce provocări a întâmpinat în construirea unuia dintre cele mai puternice grupuri media din România. De asemenea, a rememorat episoade din culisele imperiului Antena, povestind despre prezentatori celebri, vedete TV care i-au fost aproape în momente-cheie și rivalități intense din spatele camerelor.

Mihai Morar nu a evitat nici capitolele mai sensibile, abordând subiectul relațiilor politice pe care Voiculescu le-a avut de-a lungul timpului. Invitatul a oferit detalii rare despre alianțele de culise, despre influența mediatică în momente politice decisive și despre tensiunile care au marcat anumite perioade. Unele declarații despre figuri politice de prim-plan vor surprinde publicul.

Printre momentele cele mai savuroase se numără și poveștile din culisele televiziunii: întâlniri spectaculoase cu staruri ale divertismentului, decizii luate pe muchie de cuțit și amintiri cu personaje care au scris istorie pe micul ecran. Dan Voiculescu nu a ocolit nici latura personală, vorbind sincer despre familie, despre rolul discreției în viața sa privată și despre felul în care a reușit să țină în echilibru lumea publică și cea intimă.

Podcastul de joi promite să devină un adevărat fenomen online. Episodul combină teme grele - bani, afaceri, media, politică și confesiuni personale - într-un mix care are toate ingredientele pentru a genera reacții în lanț. Mulți se așteaptă ca dezvăluirile lui Dan Voiculescu să deschidă subiecte delicate, ignorate până acum, și să rescrie percepții despre un personaj care a marcat profund România post-’90.