În această seară, cinci dintre ispitele sezonului 9 Insula Iubirii vor fi prezente la festivalul Summer Well, pentru o întâlnire specială cu fanii emisiunii!

Între 8 și 10 august, Domeniul Știrbey din Buftea găzduiește a 14-a ediție Summer Well, festivalul care a redefinit, an de an, modul în care se trăiește muzica în România, iar Antena le pregătește tuturor celor prezenți o serie de activări pentru cele mai iubite show-uri din țară: Asia Express, Power Couple, Insula Iubirii, The Ticket, dar și pentru serialele urmărite de toată lumea: Iubire cu parfum de lavandă, Ana – mi-ai fost scrisă în ADN. În plus, toți participanții vor avea acces la surprizele pregătite de AntenaPLAY și Antena Academy.

Astăzi, în prima zi a festivalului, de la ora 18:00, în spațiul special amenajat de lângă Catedrală, unde pot fi găsite toate inițiativele pregătite de Antena, își vor face apariția cinci dintre cele mai apreciate Ispite ale momentului. Naba Salem, Narcis Bujor, Amelia, Diandra Moldoveanu și Sorin Encică îi așteaptă pe toți cei aflați la festival pentru o sesiune de autografe, poze și povești din culisele emisiunii.

Cei cinci se vor afla în interiorul festivalului, la locul de întâlnire, pentru o oră și jumătate, iar spațiul va fi unul recognoscibil de către toți cei care urmăresc show-ul, inspirat din zona bonfire-ului!

Nu ratați în această seară întâlnirea cu ispitele sezonului 9 Insula Iubirii și noi ediții, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

