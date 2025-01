Juratul X Factor, Puya, îşi aminteşte despre prima sa apariţie pe o scenă: „Nu m-am gândit niciodată că asta o să fie meseria mea!

Concurenţi spectaculoși s-au prezentat ȋn faţa noii generaţii de juraţi X Factor, deopotrivă emoţionaţi și dornici să convingă că au toate ingredientele unui superstar și pot face show la puterea X, fără ca vârsta sau stilul muzical să fie un impediment. Pentru cei mai mulţi dintre ei, scena X Factor reprezintă prima interacţiune cu publicul, astfel că trăirile lor i-au determinat pe juraţii emisiunii să îşi amintească şi ei, la rândul lor, cum a fost pentru ei prima apariţie pe o scenă.

„Ştii care este diferenţa între ceea ce făceam noi, când ne-am lansat şi ceea ce fac ei acum? E că noi n-aveam nicio miză. Nu speram să avem vreodată videoclip sau să facem bani din chestia asta, nu m-am gândit niciodată ca asta o sa fie meseria mea. Eu şi acum, când merg pe stradă şi îmi văd casa, nu îmi vine să cred că am cumparat-o din muzică, ţi-o spun sincer. Şi asta mi-a creat o relaxare pe care ştiu să o folosesc. Abia când am făcut primul single, de abia atunci au început să apară presiunile la noi, am zis . Trebuie să îţi păstrezi naivitatea şi dorinta de a face muzică. Şi, mai ales, să fii oricând pregătit şi pentru . Eu sunt mereu pregătit pentru nu! Cu cât eşti mai pregătit pentru partea asta, cu atât eşti mai relaxat şi mai liniştit pe scenă!” , a dezvăluit juratul X Factor, Puya.

Cel mai nou sezon X Factor România, ce va avea premiera duminică, de la 20.00, la Antena 1, îi aduce la masa juriului pe Delia, Puya, Marius Moga şi Ştefan Bănică, într-o competiţie unică ce va face telespectatorii parte dintr-un spectacol de neuitat. Cei patru jurați vor încerca să descopere factorul X și să îl atragă în grupa sa, pentru a câștiga marele trofeu şi marele premiu în valoare de 100.000 de Euro. Voci extraordinare şi poveşti deosebite de viaţă se vor regăsi în sezonul spectacol al talent show-ului de la Antena 1, singurul format în care pot participa atât solişti, cât şi grupuri la început de carieră.

