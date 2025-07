Meciul de calificare în turul doi preliminar din Champions League,  FC Inter d’Escaldes – FCSB, se vede astăzi, de la 21.30 la Antena 1 şi pe AntenaPLAY

Duelul din Andorra va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Meciul va fi prefațat de căpitanul celei mai performante echipe a Stelei după Revoluție, semifinala în cupa EUFA, în 2006, Sorin Paraschiv.

Cea mai importantă competiție a cluburilor din fotbal continuă astăzi la Antena 1 cu returul Inter d’Escaldes şi FCSB. Meciul retur va începe cu un avantaj important pentru campioana României. Tot pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, FCSB a învins-o în prima manşă pe Inter d’Escaldes, cu 3-1, după un duel în care a tremurat pe final.

În cazul în care va trece de Inter d’Escaldes, FCSB va lupta în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea dintre The New Saints și Shkendija, meci care se va disputa la Tetovo, în Macedonia de Nord. În turul din Ţara Galilor, scorul a fost egal, 0-0. Antena transmite si meciul decisiv pentru accesul in turul 3 preliminar Champions League, marți 29 iulie ora 20:30.

Pentru FCSB, meciul cu Inter d’Escaldes va fi al patrulea al sezonului, după meciul tur cu cu cei din Andorra, victoria din Supercupă cu CFR (2-1) şi egalul dramatic din prima etapă a Ligii 1, 1-1 cu Hermannstadt.

FCSB a făcut un prim pas spre calificarea în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, după ce a învins-o pe Inter Club d’Escaldes cu scorul de 3-1, graţie golurilor lui Miculescu, Olaru şi Ştefănescu.

