Noul serial turcesc Prețul ispitei are premiera la Happy Channel azi, de la ora 23:00

În rolul principal masculin, cel al lui Erhan, telespectatorii îl vor putea urmări pe Alperen Duymaz, actorul cunoscut din serialul Iarna neagră (Zemheri). Logodit cu Elif, interpretată de Rüya Demirbulut, Erhan își vede planurile năruite atunci când pierde toți banii după o investiție financiară neinspirată – și ajunge într-o ipostază ce îl poate face să piardă chiar și iubirea lui Elif, atunci când în scenă intră Sibel Koraslan, fiica unei familii prospere financiar, excelent interpretată de Melisa Pamuk. Angajat chiar la firma potentei familii Koraslan, Erhan primește o propunere cu totul neașteptată chiar din partea șefei lui, nimeni alta decât frumoasa Sibel. Ce va alege Erhan? Dragostea lui cu Elif pare de neclintit – dar va trece peste acest obstacol? Serialul Prețul Ispitei, care are premiera în această seară, va fi difuzat de luni până vineri, de la ora 23:00, de Happy Channel.

