Oana Paraschiv și Mihai Găinușă au luat imunitatea mare la Asia Express. Diseară, momente critice pentru Anca Țurcașiu: „S-a prăbușit și ne-am dat seama că e grav”

Alcătuirea echipelor de ocazie a avut un efect benefic în cazul Oanei Paraschiv, care s-a declarat foarte încântată de colaborarea eficientă cu Sorin Brotnei, cei doi ajungând primii la Irina Fodor în cursa pentru imunitate. Și Mihai Găinușă a format un parteneriat de succes cu Anca Țurcașiu, situându-se pe locul trei - astfel că Oana și Găinușă au fost prima echipă care s-a putut reuni, obținând privilegiul de a se bucura pentru prima dată în competiție de imunitatea mare. De data aceasta, fiind ultima etapă din Malaezia, statutul imun a venit la pachet cu două bilete spre Indonezia, următoarea țară de pe traseu.

Diseară, de la ora 20:30, competiția continuă intens: efortul fizic sub soarele arzător, dar și sub presiunea timpului își va spune cuvântul. Anca Țurcașiu trece prin momente critice, necesitând intervenția medicului. „Am simțit milioane de ace în picioare, ca și cum te strânge cineva foarte puternic și apoi ai picioarele amorțite. M-am ridicat și mi-am dat seama că nu mai puteam sta în picioare, pentru că îmi erau amorțite total. Niciodată n-am trăit așa ceva”, a povestit Anca. Episodul a trimis o undă de șoc printre concurenți. ”Când am văzut că s-a prăbușit, ne-am dat seama că e grav”, a spus Sorin Brotnei. „Ne-am panicat când am văzut-o pe jos, nu știam ce s-a întâmplat”, a adăugat Carmen Negoiță. Întregul episod va putea fi urmărit în ediția de la 20:30.

Urmează o seară cu o puternică încărcătură emoțională, pentru că... vor curge lacrimi pe Drumul Zeilor. Concursul de plâns va face parte dintre probele pentru calificarea la cel de-al doilea joc de amuletă al etapei, concurenții apelând la cele mai emoționante amintiri pentru a intra în starea propice probei. Tot în această seară se va da și bătălia pentru a doua imunitate – echipele vor afla pe propria piele cât de grea este munca pe o plantație de ananas din inima Malaeziei. Cine va câștiga amuleta, dar și ce echipă va câștiga celelalte două bilete spre Indonezia telespectatorii vor descoperi în ediția Asia Express difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY în această seară, de la 20:30 – cursa pentru ultima șansă urmând a fi difuzată miercuri, de la 20:30.

