Record de audiență pentru acest sezon cu ediția Chefi la cuțite de ieri. Echipa bordo, victorioasă aseară. Raluca Bădulescu vine diseară în bucătăria show-ului culinar

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:28 – 23:09, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.8 puncte de rating și 24.5% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.2 puncte de rating și 17.7% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6 puncte de rating și 19.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.8 puncte de rating și 12.5% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.2 rating și 16.6% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.3 puncte de rating și 13.9% cotă de piață. În minutul de aur 21:59, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Oficial, Chefii au ajuns la jumătatea sezonului 17 Chefi la cuțite, iar ritmul din bucătăria show-ului se întețește. Deja aseară dinamica echipelor s-a schimbat, odată cu amuleta folosită de Chef Orlando, care a adus patru noi concurenți din bootcamp în echipe: Anastasiia Mischenko a îmbrăcat tunica verde, Ionela Românianu s-a alăturat taberei bordo, Adela Gache a devenit concurenta echipei bej, iar Darius Jecan a intrat în tabăra lui Chef Orlando. Strategia menită să destabilizeze adversarii și să-i aducă victoria nu a dat, însă, roade – astfel, cel de-al optulea battle a fost câștigat de echipa bordo a lui Chef Richard.

La capătul serii, proba eliminatorie l-a trimis acasă pe Salvatore de Micco, din echipa verde. A fost o plecare dureroasă pentru Chef Sautner, care nu și-a ascuns emoțiile puternice la momentul eliminării unui om de bază din echipa sa. Competiția continuă în forță în această seară, când Chef Richard va arunca în joc o amuletă puternică, chiar înainte de a începe sesiunea de gătit. Seara este plină de surprize, întrucât echipele vor avea parte și de un invitat care va da peste cap organizarea la bancurile de lucru: este vorba despre Raluca Bădulescu. Cât privește jurizarea – și la acest capitol este o seară specială: protagoniștii serialelor Ana, mi-ai fost scrisă în ADN și Iubire cu parfum de lavandă vin în această seară să deguste preparatele echipelor. Cine va câștiga cel de-al nouălea battle al sezonului, dar și cine va părăsi competiția telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 28 aprilie 2026