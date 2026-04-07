Spectacol total de Paşte: vedetele se întrec la Bătălie pe veselie, duminică, de la ora 16:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Sărbătorile pascale vin cu o porție generoasă de distracție și un format dinamic și captivant. Două tabere de artiști vor trece printr-o serie de probe amuzante, provocări neașteptate și momente artistice care vor stârni aplauze pe măsură. Publicul se va bucura de show-uri incendiare și energie, dar și de tradiții, emoții și autenticitate.

Tabăra hit, formată din Diana Matei, Ruby, Bella Santiago, Jador, Oase și Maria, este pregătită să înfrunte tabăra petrecăreților, care îi aduce împreună pe Daniela Condurache, Viorica Macovei, Mălina Avasiloaie, Vlăduța Lupău, Tudor Furdui Iancu și Romică Țociu, în timp ce gazdele emisiunii, Alexia Țalavutis și Pepe, se vor asigura că bucuria din platou este molipsitoare!

„Voie bună, relaxare, comedie și bucurie - ingredientele perfecte pentru un Paște minunat, petrecut alături de familie! Bătălie pe veselie este o emisiune care poate fi urmărită de la mic la mare, chiar de sărbători, în timp ce toată lumea se bucură de amintiri prețioase cu persoanele dragi, dar și de preparate delicioase. Nu ratați surprizele pe care le-am pregătit!”, spune Alexia Țalavutis, în timp ce Pepe declară: “Bătălie pe veselie ne aduce bucurie, umor și spontaneitate! Artiștii care participă la această emisiune sunt iubiți de toate categoriile de public, iar melodiile ne fac pe toți să dansăm. Proiectul este unul colorat și vesel, iar noi îi asigurăm pe telespectatori că le aducem, chiar de Paște, căldură sufletească și multe râsete!”

În plus, probele muzicale vor fi completate de scenete și momente de roast. Pe scenă vor urca Cosmin Natanticu, Romică Țociu și Cornel Palade, Oase și Maria, dar și Vasile Muraru și Valentina Fătu.

Bătălia pe veselie se dă în prima zi de Paşte, începând cu ora 16.00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.