Spectacolul vitezei se vede duminică, de la ora 13.45, pe Antena 1 și AntenaPLAY! Piloții Formula 1 se întâlnesc pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului

Startul circuitului stradal de la Baku s-a dat în 2016, sub numele de Marele Premiu al Europei. Un an mai târziu se desfășura primul Marele Premiu al Azerbaidjanului, care continuă până în prezent. Piloții trebuie să străbată circuitul, care are lungimea de 6 km și 3 metri, de 51 de ori în timpul cursei.

Charles Leclerc a stabilit cel mai rapid tur al cursei de la Baku în 2019, fiind cronometrat cu timpul de 1:43.009. În urmă cu un an, Oscar Piastri a fost declarat câștigătorul Marelui Tur al Azerbaidjanului. Acesta a fost urmat de Charles Leclerc și George Russell pe podium.

Campionii circuitului se vor alinia, din nou, la start, după un weekend liber. Weekendul va aduce trei sesiuni de antrenamente, calificări, dar și cursa, care va avea loc duminică. Acțiunea începe vineri, de la ora 11.30, iar cursa decisivă se va vedea LIVE duminică, 21 septembrie, de la ora 13.45.

Programul Marelui Premiu al Azerbaidjanului

Vineri

11.30: Prima sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

15.00: A doua sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

Sâmbătă

11.30: A treia sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

14.45: Calificări (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Duminică