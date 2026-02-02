Telespectatorii, invitați speciali ai super ediției aniversare de majorat Super Neatza cu Răzvan şi Dani Emisiunea, lider detaşat de audiență!

Telespectatorii au spus şi ei “prezent” la marea aniversare, emisiunea impunându-se ca lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 09.00 – 13.01, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 3.4 puncte de rating şi 20.6% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, avea 2.7 puncte de rating şi 16.5% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 3.7 puncte de rating și 17% cotă de piață, în timp ce locul 2, Pro TV, avea 2.7 puncte de rating și 12.7% cotă de piață, dar şi la nivelului publicului național.

Marea aniversare live a adus împreună pe platoul de filmare o mulțime de artiști și prieteni ai show-ului, care au venit să sărbătorească alături de echipă și de telespectatori acest moment important. Printre invitați s-au numărat Pepe, Bella Santiago, jurații Chefi la cuțite, Fly Project, Mandinga, Raluca Bădulescu, Emilian, Vlad Gherman, Radu Ștefan Bănică, Monica şi Leonard Doroftei, Ruby și Elena Gheorghe, în vreme ce Florin Ristei şi bandul său au cântat, în premieră, imnul Super Neatza. DJ Andrei Niculae şi iubita sa, Claudia, le-au fost şi ei alături matinalilor, întreaga zi de sărbătoare.

De 18 ani, Super Neatza înseamnă energie bună, distracție, informație și dimineți începute cu zâmbetul pe buze, devenind astfel un reper pentru piața de televiziune din România.

