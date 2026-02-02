x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Jurnalul TV Telespectatorii, invitați speciali ai super ediției aniversare de majorat Super Neatza cu Răzvan şi Dani Emisiunea, lider detaşat de audiență!

Telespectatorii, invitați speciali ai super ediției aniversare de majorat Super Neatza cu Răzvan şi Dani Emisiunea, lider detaşat de audiență!

de Redacția Jurnalul    |    02 Feb 2026   •   12:18
Telespectatorii, invitați speciali ai super ediției aniversare de majorat Super Neatza cu Răzvan şi Dani Emisiunea, lider detaşat de audiență!
Sursa foto: De 18 ani, Super Neatza înseamnă energie bună, distracție, informație

Ieri, gaşca celui mai iubit matinal, Super Neatza cu Răzvan şi Dani, a aniversat 18 ani de dimineți trăite cu chef de viață, 18 ani de emisii live, printr-o super petrecere, live, alături de prietenii lor de-o viață, artişti care au fost parte din povestea Super Neatza încă de la început.

Telespectatorii au spus şi ei “prezent” la marea aniversare, emisiunea impunându-se ca lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 09.00 – 13.01, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 3.4 puncte de rating şi 20.6% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, avea 2.7 puncte de rating şi 16.5% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 3.7 puncte de rating și 17% cotă de piață, în timp ce locul 2, Pro TV, avea 2.7 puncte de rating și 12.7% cotă de piață, dar şi la nivelului publicului național.

Marea aniversare live a adus împreună pe platoul de filmare o mulțime de artiști și prieteni ai show-ului, care au venit să sărbătorească alături de echipă și de telespectatori acest moment important. Printre invitați s-au numărat Pepe, Bella Santiago, jurații Chefi la cuțite, Fly Project, Mandinga, Raluca Bădulescu, Emilian, Vlad Gherman, Radu Ștefan Bănică, Monica şi Leonard Doroftei, Ruby și Elena Gheorghe, în vreme ce Florin Ristei şi bandul său au cântat, în premieră, imnul Super Neatza. DJ Andrei Niculae şi iubita sa, Claudia, le-au fost şi ei alături matinalilor, întreaga zi de sărbătoare.

De 18 ani, Super Neatza înseamnă energie bună, distracție, informație și dimineți începute cu zâmbetul pe buze, devenind astfel un reper pentru piața de televiziune din România.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Super Neatza cu Răzvan şi Dani
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri