Un nou indicator rutier pe șoselele din Europa. Amenzi pentru șoferii care nu îl cunosc

Din acest motiv, autoritățile aplică deja amenzi usturătoare pentru conducătorii auto care folosesc incorect banda semnalizată de acest simbol.

Indicatorul este reprezentat de un romb alb pe fundal albastru și semnalează benzile rezervate pentru anumite categorii de vehicule. Deși nu este complet nou, acest semn rutier este încă necunoscut pentru mulți șoferi europeni, iar în România nu a fost încă introdus, însă ar putea apărea în viitor, scrie dcnews.ro

Dacă plănuiți o călătorie cu mașina în Europa, este bine să știți ce semnifică acest indicator, deoarece nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni consistente.

Ce semnifică indicatorul cu romb alb pe fundal albastru

Indicatorul rutier marchează o bandă specială destinată carpoolingului, adică mașinilor care transportă cel puțin două persoane – șoferul și încă un pasager.

Aceste benzi sunt cunoscute sub denumirea de benzi HOV, prescurtare de la High Occupancy Vehicle (vehicul cu grad ridicat de ocupare). Ideea din spatele acestui sistem este simplă: mașinile care transportă mai multe persoane sunt recompensate cu benzi dedicate, de regulă mai libere și mai rapide.

În cele mai multe cazuri, banda HOV este amplasată pe partea stângă a carosabilului și poate fi utilizată de:

mașini cu minimum doi ocupanți

transportul public

taxiuri

vehicule cu emisii ultra-scăzute , precum mașinile electrice sau plug-in

mașini care transportă persoane cu mobilitate redusă.

Indicatorul poate fi montat permanent sau poate apărea pe panouri electronice, caz în care banda devine rezervată doar atunci când sistemul este activat. Astfel, autoritățile pot adapta utilizarea benzilor în funcție de nivelul traficului.

Unde sunt folosite benzile HOV în Europa

Benzile dedicate carpoolingului sunt utilizate de mulți ani în Statele Unite și Canada, însă în ultimii ani au început să se răspândească rapid și în Europa.

Franța a fost una dintre primele țări europene care a introdus acest sistem. Primele benzi HOV au apărut în 2020 pe autostrada A48, spre Grenoble.

În prezent, sistemul este tot mai extins, iar șoferii care nu respectă regulile pot primi amenzi de până la 135 de euro.

Amenzi și reguli stricte pentru șoferi

Și Spania a început să implementeze benzile HOV, marcate tot cu indicatorul cu romb alb. Primele segmente au fost deschise pe autostrada A2, între Madrid și Torrejón de Ardoz, ulterior extinzându-se până la Alcalá de Henares.

Autoritățile spaniole au anunțat că, din 2026, benzile HOV nu vor mai face diferență între mașinile cu motor termic și cele electrice. Indiferent de tipul vehiculului, accesul va fi permis doar dacă în mașină se află cel puțin două persoane.

Șoferii care circulă singuri pe aceste benzi riscă amenzi de până la 200 de euro.

Ar putea apărea și în România

În România, benzile HOV nu există încă și nu sunt prevăzute în Codul Rutier, însă specialiștii spun că introducerea lor ar putea fi doar o chestiune de timp.

Aceste benzi sunt considerate o soluție eficientă pentru:

reducerea aglomerației din trafic

scăderea poluării în orașe

încurajarea folosirii unei singure mașini de către mai multe persoane.

Pe măsură ce tot mai multe țări europene adoptă acest sistem, șoferii români care circulă în afara țării trebuie să fie atenți la acest indicator rutier pentru a evita amenzi costisitoare.