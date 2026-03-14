Tequila, whisky sau vin: ce se întâmplă în creierul tău când te gândești la alcool

Cercetarea, publicată în revista Young Consumers, sugerează că simplul gând la anumite băuturi – precum tequila, whisky sau vin – poate declanșa anumite stări mentale și emoționale.

Potrivit cercetătorilor, fiecare tip de băutură alcoolică este asociat cu o anumită „mentalitate” construită cultural. De exemplu, tequila este legată de ideea de petrecere și distracție, whisky-ul de putere și masculinitate, iar vinul de eleganță și rafinament.

Cum a fost realizat studiul

Pentru a analiza aceste asocieri, cercetătorii au realizat patru studii separate, la care au participat în total 429 de persoane, potrivit Euronews.

Primul studiu a inclus întrebări deschise despre percepțiile participanților. În al doilea, aceștia au primit o sarcină de asociere de cuvinte. În ultimele două experimente, participanților li s-a atribuit aleatoriu un anumit tip de băutură și au fost rugați să răspundă la întrebări despre starea lor de spirit.

Important este că niciun participant nu a consumat alcool, ceea ce a permis cercetătorilor să observe exclusiv influența asocierilor culturale, nu efectele intoxicației.

Ce spun rezultatele

Rezultatele studiului arată că fiecare tip de băutură alcoolică evocă anumite imagini și stări mentale:

Tequila este asociată cu distracția, petrecerile și excesul

Whisky-ul evocă idei precum putere, duritate și masculinitate

Vinul este legat de eleganță, clasă și rafinament

De exemplu, „mentalitatea de petrecere” include termeni precum energic, extrovertit și festiv. În schimb, „mentalitatea masculină” este descrisă prin cuvinte precum încrezător și bărbătesc, iar „mentalitatea sofisticată” prin termeni ca elegant, clasic sau formal.

Explicația cercetătorilor

Logan Pant, profesor asociat de marketing la Universitatea din Evansville, explică faptul că alcoolul funcționează ca un semnal simbolic.

Potrivit cercetătorului, aceste reacții nu sunt provocate de alcoolul în sine, ci de experiențele și mesajele culturale la care oamenii sunt expuși de-a lungul timpului. Publicitatea, filmele și mediul social contribuie la formarea acestor asocieri.

Deși Generația Z consumă mai puțin alcool decât generațiile anterioare, tinerii sunt în continuare expuși constant la imagini și mesaje culturale legate de consumul de alcool.

De ce este importantă această descoperire

Înțelegerea modului în care oamenii percep diferite băuturi alcoolice ar putea ajuta la dezvoltarea unor campanii de sănătate publică mai eficiente.

Specialiștii spun că astfel de informații pot fi folosite pentru a promova consumul responsabil și pentru a reduce comportamentele riscante.

Printre strategiile recomandate se numără:

alternarea băuturilor alcoolice cu apă

menținerea hidratării

evitarea consumului excesiv

Cercetările viitoare vor analiza dacă aceste asocieri diferă în funcție de vârstă, cultură sau mediul social, cu scopul de a crea programe mai eficiente de prevenție.