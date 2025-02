Eric Ogăraru, fiul fotbalistului George Ogăraru vine duminică la X Factor: „Am cântat şi pe stradă!”

Între aceştia şi Eric Ogăraru, fiul fotbalistului George Ogăraru. Eric nu a venit singur, ci alături de toată familia sa, care l-a susţinut pe parcursul prestaţiei sale.

„E un moment extraordinar pentru el, mă bucur să îi fiu alături, văd în el pasiunea pentru muzică, aşa cum am avut eu pentru fotbal!”, a povesti George Ogăraru în culisele X Factor. Întrebat dacă şi-ar fi dorit ca fiul său să îi urmeze în carieră, fostul fotbalist a mai spus amuzat: „Am avut o tentativă, la început, dar mi-a fost de ajuns un antrenament ca să îmi dau seama că abilităţile lui sunt pentru altceva!”.

Alături de fraţii şi surorile lui, dar şi de părinţi, Eric a venit la X Factor pentru a demonstra că muzica poate fi mai mult decât o pasiune: „Nu am mai fost la tv, sper să mă bucur de moment şi să nu anticipez în niciun fel cum va fi, pentru a reuşi să transmit cât mai mult!”, a povestit el înainte de a urca pe scena X Factor. Emoţionat, Eric le-a povestit juraţilor X Factor că a luat o decizie drastică, încă de când avea doar 16 ani: „M-am mutat foarte mult de-a lungul timpului, pentru că tata a jucat în multe locuri. Am locuit în Olanda, de două ori, în Elveţia câţiva ani şi la un moment dat am zis , vreau să răman undeva, să văd şi eu cum este să nu îţi mai pierzi prietenii odată la 2 ani. Aşa am venit la Iaşi, voiam să fiu independent, să fac ce îmi doresc, adică multă muzică!”, a dezvăluit Eric, care a mai completat: „Am cântat şi pe stradă. Te simţi ca şi cum nu se uită nimeni la tine şi, în acelaşi timp, se uită toată lumea la tine!”.

Cum vor reacţiona juraţii la povestea şi, mai ales, la prestaţia lui pe scena X Factor şi ce îl va determina pe Marius Moga să exclame: „Timbrul tău este de titular, nu de rezervă!"

