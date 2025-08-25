Limba română: Ce înseamnă cuvântul „caduc”?

Un astfel de termen este „caduc”, provenit din latină („caducus” – care cade, trecător).

Definiția din DEX

Potrivit DEX, „cadúc, -ă” are următoarele sensuri:

Care cade, care se prăbușește ușor, lipsit de trainicie; efemer, trecător. (În drept) Act caduc – act juridic lipsit de valoare, nul sau fără efect. (În biologie, botanică, medicină) Care se desprinde, care dispare după o perioadă scurtă – de exemplu, frunze caduce sau membrane caduce.

Exemple de utilizare

„Timpul este caduc, iar amintirile rămân veșnice.”

„Contractul a devenit caduc odată cu schimbarea legii."

„Unele plante au frunze caduce, care cad toamna.”

De ce e important să știm sensul?

Cuvântul „caduc” este folosit mai ales în limbajul literar, juridic sau științific, dar cunoașterea lui ne îmbogățește vocabularul și ne ajută să înțelegem mai bine textele complexe. În plus, termenul transmite ideea de fragilitate și lipsă de durabilitate, un concept prezent în multe domenii – de la natură și biologie, până la drept și filosofie.