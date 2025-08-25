x close
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „caduc”?

de Andreea Tiron    |    25 Aug 2025   •   09:30
Limba română are numeroase cuvinte mai puțin folosite în conversația de zi cu zi, dar care ascund sensuri interesante și utile.

Un astfel de termen este „caduc”, provenit din latină („caducus” – care cade, trecător).

Definiția din DEX

Potrivit DEX, „cadúc, -ă” are următoarele sensuri:

  1. Care cade, care se prăbușește ușor, lipsit de trainicie; efemer, trecător.

  2. (În drept) Act caduc – act juridic lipsit de valoare, nul sau fără efect.

  3. (În biologie, botanică, medicină) Care se desprinde, care dispare după o perioadă scurtă – de exemplu, frunze caduce sau membrane caduce.

Exemple de utilizare

De ce e important să știm sensul?

Cuvântul „caduc” este folosit mai ales în limbajul literar, juridic sau științific, dar cunoașterea lui ne îmbogățește vocabularul și ne ajută să înțelegem mai bine textele complexe. În plus, termenul transmite ideea de fragilitate și lipsă de durabilitate, un concept prezent în multe domenii – de la natură și biologie, până la drept și filosofie.

