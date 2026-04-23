Limba română: Ce înseamnă cuvântul „cohortă”

Un astfel de cuvânt este „cohortă”, întâlnit atât în contexte istorice, cât și în limbajul modern, inclusiv în sociologie, medicină sau chiar în presă. Deși poate părea un termen pretențios, sensul său este clar și util de cunoscut.

Definiția cuvântului „cohortă” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul „cohortă” are următoarele sensuri:

COHÓRTĂ, cohorte, s. f.

Unitate militară în armata romană, formată din mai multe centurii.

(Fig.) Grup de persoane care acționează împreună sau au o trăsătură comună.

Originea și sensul istoric

Termenul provine din limba latină, cohors, și desemna, în Antichitate, o subdiviziune importantă a legiunii romane. O cohortă era alcătuită din aproximativ 400-600 de soldați și reprezenta o unitate de bază în organizarea armatei romane.

Acest sens este folosit astăzi mai ales în contexte istorice sau în lucrări de specialitate.

Sensul figurat și utilizarea modernă

În limbajul actual, „cohortă” este folosit frecvent cu sens figurat pentru a descrie un grup de oameni care au ceva în comun sau care acționează împreună.

De exemplu:

„O cohortă de susținători a venit la eveniment”

„Cohorta de studenți din anul întâi”

„O cohortă de pacienți monitorizați într-un studiu medical”

În sociologie și medicină, termenul este utilizat pentru a desemna un grup de persoane urmărite pe o anumită perioadă de timp, în cadrul unor cercetări sau analize.

Cum se folosește corect cuvântul „cohortă”

„Cohortă” este un substantiv feminin și se folosește, de regulă, pentru a descrie:

grupuri organizate (studenți, angajați, participanți la un studiu);

mulțimi de oameni cu aceleași caracteristici;

grupuri care acționează în același sens sau cu același scop.

Este important de reținut că, în limbajul curent, termenul poate avea uneori o ușoară tentă ironică sau critică, în funcție de context.

„Cohortă” este un cuvânt cu rădăcini istorice puternice, care și-a păstrat relevanța și în prezent. De la unitățile militare ale Romei Antice până la grupurile analizate în studii moderne, termenul continuă să fie folosit pentru a descrie colectivități unite printr-un scop sau o caracteristică comună.