Limba română: Ce înseamnă cuvântul „discrepanță”

de Andreea Tiron    |    04 Apr 2026   •   06:20
Cuvântul „discrepanță” este frecvent folosit în presă, în economie, politică sau în viața de zi cu zi, atunci când vorbim despre diferențe mari între două situații, valori sau realități.

De multe ori, termenul este utilizat pentru a descrie inegalități, neconcordanțe sau diferențe evidente între ceea ce se spune și ceea ce se întâmplă în realitate.

Definiția cuvântului „discrepanță” în DEX

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul discrepanță înseamnă:

DISCREPÁNȚĂ – nepotrivire, neconcordanță, diferență (mare) între două sau mai multe lucruri, situații, afirmații.

Cuvântul provine din limba franceză („discrépance”) și este folosit pentru a arăta o diferență clară între două elemente care ar trebui, în mod normal, să fie asemănătoare sau să corespundă.

Cum se folosește corect cuvântul „discrepanță”

Câteva exemple de folosire:

  • discrepanță între salarii
  • discrepanță între mediul urban și rural
  • discrepanță între promisiuni și realitate
  • discrepanță între datele oficiale și situația din teren
  • discrepanță de vârstă
  • discrepanță între rezultate și așteptări

Cuvântul este folosit mai ales în contexte oficiale, analize, articole de presă, rapoarte sau discuții despre diferențe sociale, economice sau statistice.

Sinonime pentru „discrepanță”

Sinonime frecvente:

diferență

neconcordanță

nepotrivire

inegalitate

decalaj

„Discrepanță” este un cuvânt care descrie o diferență clară sau o neconcordanță între două situații, date sau realități. Este folosit mai ales în limbajul formal, în presă, economie, sociologie sau politică, pentru a evidenția diferențe importante care pot indica o problemă sau o situație inechitabilă.

