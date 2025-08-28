Limba română: Ce înseamnă cuvântul EDIFICATOR

Definiție conform DEX

Conform ediției DEX '98, termenul „edificator, -oare” este un adjectiv care se referă la ceva „care edifică (2), care lămurește în mod convingător” .

În detaliu, DEX indică acest sens principal: „care lămurește în mod convingător”, adică ceva care explică sau clarifică într-un mod foarte persuasiv.

Sinonime și nuanțe semantice

Alte surse lexicografice extind acest sens, oferind sinonime relevante:

Dicționarul Sinonime82 (1982) ne oferă o paletă bogată: clarificator, explicativ, lămuritor concludent, convingător, decisiv, elocvent, grăitor, hotărâtor, ilustrativ, pilduitor, puternic, serios, solid, tare, temeinic; rar: probant, vorbitor, iar (învechit) înduplecător.



Astfel, sensul cuvântului se extinde către ideea de ordin moral, argumentativ sau demonstrativ: ceva edificator este acel element care aduce lumină, exemplu, claritate și convingere.

Etimologie

Cuvântul „edificator” provine din franceza édificateur, la rândul său derivat din latinescul aedificator, -oris .

Recapitulare – Semnificații principale

Sens principal Detaliu / Explicație Care edifică Literal: care construiește. Figurat: care clădește sufletul, mintea. Care lămurește convingător Clarificator, elucidator, care explică clar și puternic. Sinonime relevante concludent, pilduitor, lămuritor, ilustrativ, elocvent etc.

Utilizare în context

Un exemplu edificator — folosit pentru a arăta clar o idee, pentru a lămuri situația cu eficiență.

O dovadă edificatoare — argument sau exemplu care convinge prin impactul său ilustrativ și serios.

Cuvântul „edificator” în limba română evocă ideea de claritate și impact moral sau intelectual. Etimologia sa reflectă această direcție – de la rostul „de a zidi” (literar) la rolul de „a clădi minți și suflete” (figurativ).