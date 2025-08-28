x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Limba română: Ce înseamnă cuvântul EDIFICATOR

Limba română: Ce înseamnă cuvântul EDIFICATOR

de Andreea Tiron    |    28 Aug 2025   •   09:15
Limba română: Ce înseamnă cuvântul EDIFICATOR

Aplicat unui discurs, argument sau exemplu, acest cuvânt transmite o forță convingătoare aparte.

Definiție conform DEX

Conform ediției DEX '98, termenul „edificator, -oare” este un adjectiv care se referă la ceva „care edifică (2), care lămurește în mod convingător” .

În detaliu, DEX indică acest sens principal: „care lămurește în mod convingător”, adică ceva care explică sau clarifică într-un mod foarte persuasiv.

Sinonime și nuanțe semantice

Alte surse lexicografice extind acest sens, oferind sinonime relevante:

  • Dicționarul Sinonime82 (1982) ne oferă o paletă bogată:

    1. clarificator, explicativ, lămuritor

    2. concludent, convingător, decisiv, elocvent, grăitor, hotărâtor, ilustrativ, pilduitor, puternic, serios, solid, tare, temeinic; rar: probant, vorbitor, iar (învechit) înduplecător.

Astfel, sensul cuvântului se extinde către ideea de ordin moral, argumentativ sau demonstrativ: ceva edificator este acel element care aduce lumină, exemplu, claritate și convingere.

Citește pe Antena3.ro

Etimologie

Cuvântul „edificator” provine din franceza édificateur, la rândul său derivat din latinescul aedificator, -oris .

Recapitulare – Semnificații principale

Sens principal Detaliu / Explicație
Care edifică Literal: care construiește. Figurat: care clădește sufletul, mintea.
Care lămurește convingător Clarificator, elucidator, care explică clar și puternic.
Sinonime relevante concludent, pilduitor, lămuritor, ilustrativ, elocvent etc.

Utilizare în context

  • Un exemplu edificator — folosit pentru a arăta clar o idee, pentru a lămuri situația cu eficiență.

  • O dovadă edificatoare — argument sau exemplu care convinge prin impactul său ilustrativ și serios.

Cuvântul „edificator” în limba română evocă ideea de claritate și impact moral sau intelectual. Etimologia sa reflectă această direcție – de la rostul „de a zidi” (literar) la rolul de „a clădi minți și suflete” (figurativ).

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: limba română
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri