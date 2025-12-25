Omor în Ajun de Crăciun în Sibiu

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, în conflictul din Blăjel, în urma căruia un bărbat de 36 de ani a fost ucis, au fost implicate cel puțin 20 de persoane.

Scandalul a izbucnit pe stradă.

„În cadrul acestui conflict, victima, o persoană în vârstă de 36 ani a fost agresat cu diverse corpuri contondente în zona capului și a corpului de patru autori în vârstă de 14, 33, 27 și 18 ani. În urma loviturilor primite, victima a decedat. În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cei patru autori pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice și față de alte șase persoane pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice”, transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Cercetările se efectuează în continuare de către procuroul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu sprijinul I.P.J. Sibiu - Serviciul de Investigații Criminale.

Știre inițială:

Ambulanța Sibiu a intervenit de urgență în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orelor 23:40, cu două echipaje de tip B, în localitatea Blăjel, pentru acordarea primului ajutor unei persoane agresată.

Bărbatul de 36 de ani a fost bătut în urma unui conflict între mai multe persoane.

La sosirea echipajelor de Ambulanță, bărbatul se afla în stop cardio-respirator și s-au început manevrele de resuscitare.

După o resuscitare care a durat 65 de minute, din pacate s-a declarat decesul, bărbatul nerăspunzând manevrelor aplicate.

Polițiștii și procurorii fac cercetări în acest caz.

(sursa: Mediafax)