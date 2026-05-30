Limba română: Ce înseamnă cuvântul „habotnic”

De multe ori utilizat cu sens critic sau ironic, termenul face referire la o persoană excesiv de rigidă în credințe și convingeri.

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), „habotnic” înseamnă „persoană exagerat de religioasă; bigotă, fanatică”.

Cuvântul este folosit pentru a descrie o persoană care respectă într-un mod extrem și rigid anumite practici religioase sau reguli morale, fără toleranță față de alte opinii sau comportamente.

Exemple de utilizare:

„Era considerat un om habotnic din cauza convingerilor sale exagerate.”

„Atitudinea habotnică a personajului a stârnit controverse.”

„Nu trebuie confundată credința cu habotnicia.”

În multe situații, termenul are o conotație negativă, fiind asociat cu intoleranța, fanatismul sau lipsa de deschidere față de alte perspective.

Cuvântul provine din limba slavă și este prezent de mult timp în vocabularul românesc, mai ales în literatura clasică și în discursurile care analizează comportamente sociale sau religioase.

Specialiștii în lingvistică atrag atenția că termenul „habotnic” nu desemnează o persoană credincioasă în sens obișnuit, ci face referire la exces și la manifestarea rigidă a credințelor. Din acest motiv, cuvântul este utilizat cu precauție, mai ales în contexte publice sau sensibile.