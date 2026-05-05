Limba română: Ce înseamnă cuvântul „indulgent”

Deși este adesea perceput pozitiv, termenul poate avea nuanțe diferite, în funcție de context, de la înțelegere și toleranță până la permisivitate excesivă.

Definiția din DEX

Potrivit Dicționarul explicativ al limbii române, „indulgent” înseamnă:

„Care este îngăduitor, tolerant; care iartă ușor greșelile altora.”

Definiția subliniază ideea de blândețe și toleranță în raport cu comportamentul celorlalți.

Ce înseamnă „indulgent”, pe înțelesul tuturor

Pe scurt, o persoană indulgentă este una care:

nu pedepsește sau nu critică aspru;

trece cu vederea greșelile;

arată înțelegere față de ceilalți.

Este vorba despre o atitudine mai relaxată și mai puțin rigidă în evaluarea comportamentelor.

Exemple de utilizare

„Profesorul a fost indulgent cu elevii la examen.”

„Este un părinte indulgent, care nu își pedepsește copiii prea des.”

„A fost indulgent cu greșeala colegului său.”

În toate aceste exemple, sensul este acela de toleranță și înțelegere.

„Indulgent” vs. alte cuvinte apropiate

Există termeni asemănători, dar cu nuanțe diferite:

tolerant – acceptă diferențele, dar nu implică neapărat iertare;

– acceptă diferențele, dar nu implică neapărat iertare; iertător – pune accent pe capacitatea de a ierta;

– pune accent pe capacitatea de a ierta; permisiv – sugerează o lipsă de reguli sau limite.

„Indulgent” combină ideea de toleranță cu aceea de iertare, dar poate aluneca uneori spre permisivitate.

Termenul este potrivit în contexte în care:

cineva dă dovadă de înțelegere față de greșeli;

reacțiile sunt mai blânde decât în mod obișnuit;

există o atitudine echilibrată sau, uneori, prea relaxată.

Este important să fie folosit corect, pentru a nu confunda indulgența cu lipsa de responsabilitate.

„Indulgent” este un cuvânt care descrie o atitudine tolerantă și iertătoare față de ceilalți. Înțelegerea definiției din DEX ajută la folosirea corectă a termenului și la surprinderea nuanțelor dintre înțelegere și permisivitate.