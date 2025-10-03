Limba română: Ce înseamnă cuvântul PARCIMONIE

Când spui că cineva vorbește sau acționează „cu parcimonie”, nu te referi la prea mult, nuanțezi prin reținere, economie, măsură. Dar ce înseamnă exact „parcimonie”? Să vedem mai jos.

Definiție din DEX

Conform DEX / DexOnline: parcimonie, substantiv feminin (livresc) = „avariție, zgârcenie, calicie” și în sens figurat, „măsură”, „reținere”.

O formulare mai detaliată:

parcimonie (s.f.) – economie dusă la extrem; zgârcenie. ♦ (Figurat) reținere în manifestări.

Originea: din latinescul parcimonia, prin intermediul francezului parcimonie.

Nuanțe și utilizări ale cuvântului

1. Sens propriu: economie excesivă / zgârcenie

În sens literal, parcimonia indică o atitudine de restricție severă, de a nu cheltui sau de a folosi lucruri cu multă prudență — uneori până la meschinărie. Exemplu: „El își gestionează resursele cu parcimonie.”

2. Sens figurat: reținere în manifestări

Când spunem că cineva „vorbește cu parcimonie”, nu spunem că e zgârcit în sens material, ci că alege cu grijă ce spune, că nu își exprimă totul la vedere. Este un mod prudent, moderat, de a te manifesta.

3. Principiul parcimoniei în știință / filosofie

În unele domenii, „parcimonie” capătă sens metodologic: explicarea fenomenelor prin cauze minime, simplificate — adică nu adăugăm elemente inutile la explicație fără motive serioase. (În engleză: parsimony)

Avantaje și riscuri ale parcimoniei

Avantaje

Claritate: o exprimare parcimonioasă evită redundanțele.

Eleganță: cuvintele alese sunt cele esențiale, dând greutate mesajului.

Eficiență: utilizarea resurselor (timp, bani, energie) cu moderație.

Riscuri / limite

Poate părea distant sau rece, dacă moderarea devine exces.

În relații sau comunicare, prea multă reținere poate bloca empatia.

În proiecte sau creații, parcimonia exagerată poate limita expresivitatea sau ambiția.

Sinonime și antonime

Sinonime : zgârcenie, economie extremă, reticență, restricție, reținere

Antonime: generozitate, extravaganță, risipă, amploare, deschidere

Exemple de utilizare