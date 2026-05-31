De ce unii oameni îmbătrânesc mai repede decât alții. Explicațiile cercetătorilor

Un studiu publicat în 2015 și coordonat de Daniel Belsky, de la Duke University School of Medicine, a analizat aproximativ 1.000 de persoane născute în 1972 și 1973 pentru a înțelege modul în care organismul îmbătrânește în ritmuri diferite.

Ce este vârsta biologică

Potrivit cercetătorilor, vârsta biologică este determinată de mai mulți indicatori ai sănătății organismului, printre care tensiunea arterială, colesterolul, funcția organelor, metabolismul și sănătatea dentară.

În cadrul studiului, oamenii de știință au folosit 18 markeri biologici pentru a evalua ritmul de îmbătrânire al participanților. Rezultatele au arătat că, deși majoritatea persoanelor îmbătrâneau într-un ritm apropiat de anii biologici, existau diferențe importante între participanți.

Unii prezentau un ritm accelerat de îmbătrânire, estimat la până la trei ani biologici pentru fiecare an calendaristic, în timp ce alții păreau să îmbătrânească mult mai lent.

Legătura dintre aspectul exterior și sănătate

Cercetătorii au observat și o asociere între aspectul fizic și procesul de îmbătrânire internă. Persoanele biologic mai în vârstă au obținut rezultate mai slabe la testele de echilibru, coordonare și funcții cognitive, dar și la activități fizice obișnuite, precum urcatul scărilor.

Autorii studiului susțin că semnele vizibile ale îmbătrânirii pot reflecta schimbări care au loc deja în organism, chiar și la persoane relativ tinere.

Controverse și dezbateri în comunitatea științifică

Concluziile studiului au generat și controverse. Anne B. Newman, de la University of Pittsburgh Graduate School of Public Health, a susținut că o parte dintre markerii utilizați ar putea reflecta mai degrabă efectele obezității și ale sedentarismului decât procesul propriu-zis de îmbătrânire.

În răspunsul său, Daniel Belsky a afirmat că analiza a luat în calcul aceste aspecte iar rezultatele nu pot fi explicate exclusiv prin creșterea în greutate.

De ce contează aceste descoperiri

Specialiștii spun că identificarea timpurie a semnelor de îmbătrânire accelerată ar putea contribui la prevenirea bolilor asociate vârstei și la dezvoltarea unor strategii care să prelungească perioada de viață sănătoasă.

Tot mai multe cercetări indică faptul că stilul de viață — alimentația, activitatea fizică, somnul și nivelul de stres — poate influența semnificativ ritmul de îmbătrânire biologică, potrivit yourtango.com.