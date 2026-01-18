Limba română: Ce înseamnă cuvântul „suvenir”

Fie că este vorba despre un magnet de frigider, o figurină sau un obiect tradițional, suvenirul devine o punte între locul vizitat și memoria noastră. Dincolo de valoarea materială, el păstrează emoții, momente și povești.

Definiția din DEX

Potrivit DEX (Dicționarul explicativ al limbii române), cuvântul suvenir este definit astfel:

SUVENÍR, suvenire, s. n. – Obiect cumpărat sau primit pentru a păstra amintirea unei persoane, a unui loc sau a unui eveniment.

Prin urmare, un suvenir nu este doar un obiect decorativ, ci un purtător de amintiri.

Ce rol are un suvenir

Suvenirul are o funcție emoțională puternică. El:

ne amintește de o călătorie,

ne leagă de o persoană dragă,

ne readuce în minte o stare de spirit sau o experiență specială.

De multe ori, valoarea lui nu stă în preț, ci în povestea pe care o reprezintă.

De ce cumpărăm suveniruri

Oamenii cumpără suveniruri din mai multe motive:

pentru a marca un moment important,

pentru a duce acasă o bucățică dintr-un loc vizitat,

pentru a oferi celor dragi un simbol al experienței trăite.

Un suvenir poate fi o dovadă că „am fost acolo” și că acea experiență contează pentru noi.

Suvenirul în cultura modernă

Astăzi, suvenirurile nu mai sunt doar obiecte turistice clasice. Pot fi:

fotografii,

cărți poștale,

obiecte artizanale,

chiar și lucruri digitale, precum bilete electronice sau imagini salvate.

Indiferent de formă, scopul rămâne același: să păstreze vie o amintire.

Cuvântul suvenir desemnează un mic obiect cu o mare încărcătură emoțională. Așa cum arată și definiția din DEX, el este legat de memorie, de oameni și de locuri. Într-o lume în care timpul trece repede, suvenirurile sunt felul nostru de a opri, pentru o clipă, o parte din trecut și de a o lua cu noi mai departe.