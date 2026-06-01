Limba română: Ce înseamnă cuvântul „tălmăcire”

Unul dintre acestea este „tălmăcire”, termen întâlnit frecvent în cărți, texte religioase sau atunci când cineva explică sensul mai profund al unui mesaj.

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul „tălmăcire” înseamnă „traducere, interpretare, explicare a unui text, a unei idei sau a unui mesaj”.

Termenul provine de la verbul „a tălmăci”, care are sensul de a traduce dintr-o limbă în alta sau de a explica înțelesul unor cuvinte, simboluri ori întâmplări.

În limbajul obișnuit, „tălmăcire” poate fi folosit atunci când cineva oferă o explicație mai amplă sau încearcă să descifreze sensul ascuns al unui lucru.

De exemplu:

„Profesorul a făcut o tălmăcire a textului vechi.”

„Visul a primit o tălmăcire simbolică.”

„Biblia a fost tradusă și tălmăcită în mai multe limbi.”

Cuvântul are și o încărcătură culturală și religioasă importantă, fiind întâlnit adesea în textele bisericești sau în operele clasice românești. În trecut, „tălmaci” era persoana care traducea sau interpreta limbile străine.

Astăzi, deși este considerat un termen mai puțin folosit în conversațiile moderne, „tălmăcire” continuă să apară în literatură, în interpretarea viselor, în critică și în limbajul artistic, păstrându-și farmecul arhaic și expresivitatea.