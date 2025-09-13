Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Venetic”

De cele mai multe ori, desemnează „străinul”, cel venit din altă parte, iar în multe regiuni are chiar o tentă ușor peiorativă. Hai să vedem de unde vine și ce a însemnat de-a lungul timpului.

Definiția din DEX

Conform DEX:

VENETÍC, -Ă, venetici, -ce, adjectiv și substantiv Adj. Care vine din altă parte; străin. S. m. și f. Persoană venită din altă parte, străin de loc.

Așadar, „venetic” desemnează o persoană care nu este originară din locul în care se află – un nou-venit, un străin.

Originea cuvântului

Cuvântul provine din latinescul „veneticus”, care însemna „venit de altundeva” sau „rătăcitor”. În unele surse, este asociat cu termenul „venire” (a veni). În română, sensul a rămas apropiat de originea sa: desemnează persoana venită din alt loc, care nu face parte din comunitatea locală.

Conotații culturale și istorice

În satele românești tradiționale , „venetic” era cuvântul folosit pentru oricine nu era născut în sat. Era o etichetă care marca diferența între băștinași (cei din loc) și cei „veniți de aiurea”.

Termenul putea avea o nuanță peiorativă , mai ales în comunitățile închise, unde nou-veniții erau priviți cu suspiciune.

În literatura română, „venetic” apare frecvent pentru a sugera înstrăinarea , schimbarea sau ruptura de tradiție .

În unele regiuni, a fost folosit și pentru a desemna italienii din Veneția (de unde și rădăcina „venet-”), dar acest sens este mai rar și istoric.

Exemple de utilizare

„L-au privit ca pe un venetic, chiar dacă locuia acolo de ani buni.”

„În sat, veneticii se integrează greu, mai ales dacă nu respectă tradițiile.”

„Romanul lui Rebreanu surprinde conflictul dintre băștinași și venetici.”

Relevanța termenului astăzi

Deși este mai rar folosit în conversația de zi cu zi, „venetic” apare încă în:

cărți de istorie și sociologie , pentru a explica migrațiile interne,

articole de presă , mai ales când se discută despre urbanizare și „noii veniți” într-o comunitate,

literatură, pentru a sublinia diferența dintre „omul locului” și cel „de aiurea”.

Astăzi, termenul are mai degrabă valoare culturală decât ofensatoare, dar în anumite contexte poate încă să sugereze o ușoară respingere a celui venit din altă parte.