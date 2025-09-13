Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Venetic”

De cele mai multe ori, desemnează „străinul”, cel venit din altă parte, iar în multe regiuni are chiar o tentă ușor peiorativă. Hai să vedem de unde vine și ce a însemnat de-a lungul timpului.
Definiția din DEX
Conform DEX:
VENETÍC, -Ă, venetici, -ce, adjectiv și substantiv
-
Adj. Care vine din altă parte; străin.
-
S. m. și f. Persoană venită din altă parte, străin de loc.
Așadar, „venetic” desemnează o persoană care nu este originară din locul în care se află – un nou-venit, un străin.
Originea cuvântului
Cuvântul provine din latinescul „veneticus”, care însemna „venit de altundeva” sau „rătăcitor”. În unele surse, este asociat cu termenul „venire” (a veni). În română, sensul a rămas apropiat de originea sa: desemnează persoana venită din alt loc, care nu face parte din comunitatea locală.
Conotații culturale și istorice
-
În satele românești tradiționale, „venetic” era cuvântul folosit pentru oricine nu era născut în sat. Era o etichetă care marca diferența între băștinași (cei din loc) și cei „veniți de aiurea”.
-
Termenul putea avea o nuanță peiorativă, mai ales în comunitățile închise, unde nou-veniții erau priviți cu suspiciune.
-
În literatura română, „venetic” apare frecvent pentru a sugera înstrăinarea, schimbarea sau ruptura de tradiție.
-
În unele regiuni, a fost folosit și pentru a desemna italienii din Veneția (de unde și rădăcina „venet-”), dar acest sens este mai rar și istoric.
Exemple de utilizare
-
„L-au privit ca pe un venetic, chiar dacă locuia acolo de ani buni.”
-
„În sat, veneticii se integrează greu, mai ales dacă nu respectă tradițiile.”
-
„Romanul lui Rebreanu surprinde conflictul dintre băștinași și venetici.”
Relevanța termenului astăzi
Deși este mai rar folosit în conversația de zi cu zi, „venetic” apare încă în:
-
cărți de istorie și sociologie, pentru a explica migrațiile interne,
-
articole de presă, mai ales când se discută despre urbanizare și „noii veniți” într-o comunitate,
-
literatură, pentru a sublinia diferența dintre „omul locului” și cel „de aiurea”.
Astăzi, termenul are mai degrabă valoare culturală decât ofensatoare, dar în anumite contexte poate încă să sugereze o ușoară respingere a celui venit din altă parte.