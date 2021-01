Andi Constantin este Burlacul, în curând, la Antena 1

Cel de-al șaselea sezon al emisiunii Burlacul, în curând, la Antena 1, îl va avea ca protagonist pe Andi Constantin. Multiplu campion la fitness și antreprenor, Andi este pregătit să plece în cea mai importantă călătorie din viața sa, la capătul căreia speră să își găsească aleasa inimii!

Chiar dacă multă lume îl știe, puțini oameni îl cunosc cu adevărat pe Andi Constantin, care se simte cu adevărat pregătit să trăiască această nouă experiență. ”Plec la drum cu gândul să mă însor!”, spune Burlacul.

”Am 29 de ani, sunt multiplu campion la fitness, antreprenor și creator de content digital. Sunt noul burlac pentru că acum știu ce îmi doresc și mă simt pregătit pentru acest pas! Până la 30 de ani am simțit nevoia să experimentez, să ies, să cunosc. Cu siguranță oamenii cred despre mine că sunt genul acela de bărbat care iese în oraș în fiecare seară, dar nu mulți oameni îl cunosc pe adevăratul Andi. Sunt un om care iubește natura, animalele, dar și motoarele”, se descrie Andi.

Noul Burlac recunoaște că altfel se imagina la această vârstă și speră că va găsi în curând femeia alături de care să împartă viața de familie. ”Nu am avut foarte multe iubite pentru că nu mi s-a câștigat încrederea de foarte multe ori. Îmi doresc să am o relație stabilă, să am o familie. Speram că, undeva la 30 de ani, o să am o familie deja, mai ales că mă uit la prietenii mei din copilărie și văd cât de fericiți sunt în relațiile lor, cei mai mulți au și copii. Vreau să dăruiesc fericire și vreau să împart viața mea la doi, la trei, pentru că merită împărțită!”, a mai spus Andi Constantin.

În cel de-al șaselea sezon al emisiunii, în curând, la Antena 1, Burlacul va avea ocazia să plece alături de 25 de tinere într-o călătorie plină de emoție și aventură, în locații inedite atât din România, cât și din Turcia. Cu personalități distincte, temperamente diferite și aspect fizic ieșit din comun, fetele se vor lupta pentru a-i atrage atenția Burlacului. Andi îl va avea alături pe Răzvan Fodor, care promite că nu se va lăsa până ce Burlacul nu își va găsi aleasa. ”Chiar este în punctul în care își dorește o relație serioasă. Îmi doresc foarte tare ca dacă îi dau un sfat să fie pertinent, iar dacă el va ține cont și trage lozul norocos înseamnă că mi-am făcut treaba”, a spus prezentatorul emisiunii, Răzvan Fodor.