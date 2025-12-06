Doliu în presa românească: Ioan Mihai Roșca, fost director general al Agerpres, a murit la 78 de ani

Ioan Mihai Roșca, fost director general al Agenției Naționale de Presă Agerpres, a murit la vârsta de 78 de ani. Decesul s-ar fi produs în cursul serii trecute, la locuința sa, potrivit informațiilor confirmate de conducerea Agerpres și de nepotul său, Ionuț Roșca.

Născut pe 12 decembrie 1947, Roșca și-a dedicat întreaga viață jurnalismului, devenind treptat una dintre vocile puternice ale presei românești. A intrat în Agerpres în anul 1972, prin repartiție guvernamentală, imediat după absolvirea Academiei de Studii Economice – Facultatea de Economie Generală, și a urmat, de asemenea, cursurile postuniversitare de ziaristică ale Academiei „Ștefan Gheorghiu”.

Carieră de peste 40 de ani în presă

În cadrul Agerpres, Roșca a pornit ca redactor debutant, trecând apoi prin Departamentul de Știri Interne și Emisia pentru Străinătate, unde a activat până în anul 1990. De-a lungul timpului, a colaborat la numeroase publicații importante, între care „Scînteia Tineretului”, „Magazin”, „Femeia”, „Actualitatea românească”, precum și la Radio România.

Între 1978 și 1989, a avut o rubrică permanentă în revista „Flacăra”, iar după 1990 a activat ca publicist-comentator la „Curierul Național”. În perioada mai–octombrie 1990, a fost expert guvernamental în Departamentul de Informații Publice, iar între 1993 și 1996 a ocupat funcția de purtător de cuvânt al Guvernului Văcăroiu, potrivit Agerpres.

La conducerea Agerpres timp de peste un deceniu

Punctul culminant al carierei sale a fost perioada în care a condus Agenția Națională de Presă Agerpres. Ioan Mihai Roșca a fost director general între 19 ianuarie 2001 și 25 februarie 2013, ajungând în cea mai înaltă funcție din instituție după patru decenii de activitate.

Într-un interviu acordat în trecut, Roșca mărturisea că pasiunea pentru gazetărie s-a născut încă din copilărie, când a descoperit fascinanta bibliotecă a lui Tudor Arghezi. „Am optat pentru știrea de presă, pentru concizie, acuratețe și exactitate”, spunea el, subliniind că nu are „nimic de reproșat” carierei sale, fie ca ziarist, fie ca purtător de cuvânt sau manager, potrivit TVR Info.

Ioan Mihai Roșca va fi înmormântat duminică, la Cimitirul Bellu din București.

Directorul general al Agerpres în prezent este Claudia Victoria Nicolae.

Într-unul dintre ultimele sale interviuri, Mihai Roșca spunea pentru Jurnalul Național: „Mă deranjează monstruos şi enorm PROSTIA, IMPOSTURA, SUPERFICIALITATEA şi SUFICIENŢA prezente aproape peste tot în viaţa noastră de zi cu zi şi, ce este mai periculos, indulgenţa cu care sunt trataţi aceşti viruşi extrem de nocivi azi, mâine şi … Mă deranjează că am devenit un derivat de popor anglo-saxon nu prin atitudini, ci prin indiferenţă. Au ei, britanicii, un proverb care n-am crezut să ni se potrivească niciodată: FIECARE PENTRU SINE ŞI DUMNEZEU PENTRU TOŢI!”