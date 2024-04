Mircea Badea, despre modificările surpriză din cadrul emisiunii „În gura presei”: De două duminici la rând, am zis că în a doua parte a emisiunii, măcar jumătate din emisiune, să mai ridicăm nivelul, de la glodul și pâcla cotidiană a preocupărilor în altă

În urma unui experiment derulat în ultimele două săptămâni, Badea a decis să își îndrepte atenția către teme cu un nivel cultural mai ridicat în emisiunea de duminică. Acesta a menționat că, în locul subiectelor cotidiene obișnuite, va oferi o alternativă prin integrarea în platoul emisiunii a elementelor precum muzica clasică, literatura și poezia.

„De două duminici la rând, am zis că în a doua parte a emisiunii, măcar jumătate din emisiune, să mai ridicăm nivelul, de la glodul și pâcla cotidiană a preocupărilor în altă zonă, în alte sfere.

Şi am făcut acest experiment, imaginându-mi că nu se va uita nimeni.

Am fost surprins, absolut surprins să văd că s-a uitat foarte multă lume și am avut audiență mai mare decât emisiuni concurente, de la aceeași oră, de fapt (cu manele, cu maneliști, cu crime, violuri și nenorociri, incendii).

Și am fost deci surprins să văd că am avut audiență mai mare. Credeam că o să am zero audiența la nivel la genul ăsta de subiecte.

În prima emisiune în care am făcut experiment, pentru că era Paștele catolic, am difuzat (bucăţi) cu Mozart, cu Bach (...).

S-a uitat lumea și duminica trecută la așa ceva. Ca atare, am luat decizia să fac în fiecare duminică treaba asta, să ridicăm nivelul și să spunem o poveste, să integrăm, să facem un platouaș bazat în principal pe muzică.

Pe partea de literatură și poezie, m-am gândit că mai fac eu pe social media, dar pe partea de muzică, o să fac duminica la Antena 3 CNN.

Deci, duminica, ca să știți de acum înainte, o perioadă facem (emisiune - n.r.) cu nivelul ridicat, încurajat fiind de rezultatele complet neașteptate din ultimele două duminici", a spus Mircea Badea, luni seara, la emisiunea În gura presei, de la Antena 3 CNN.