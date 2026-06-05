Noua ediție Income Magazine: Cât de mic se face leul

În acest timp, România trebuie să-și mai reducă deficitul bugetar fără a frâna complet creșterea economică. Concluzia este că această ecuație foarte complicată nu poate fi rezolvată nici de un guvern demis, nici de un viitor Executiv lipsit de un sprijin solid în Parlament.

Războiul din Orientul Mijlociu continuă să scumpească energia și să zdruncine piețele globale. Revista analizează în ce măsură Europa a rezistat până acum și dacă această situație se datorează pregătirii reale sau doar norocului că principalele surse de petrol ale continentului nu trec prin strâmtoarea Ormuz. Tot criza din Golf a declanșat și o criză mai puțin vizibilă, dar cu efecte imediate în spitale și fabrici: blocarea a 30% din producția mondială de heliu, care a adus prețuri dublate peste noapte. România plătește și ea această factură, deși are toate resursele necesare pentru a produce heliu.

Un capitol consistent este dedicat cursei pentru baterii și mobilitate electrică, în care UE investește peste 200 de miliarde de euro. Germania, Franța, Ungaria și Polonia s-au poziționat strategic, cu fabrici uriașe și ecosisteme industriale întregi construite în jurul vehiculelor electrice. România a atras până acum doar 2 miliarde de euro, echivalentul a 1% din totalul european, și riscă să rămână o simplă piață de consum.

Autostrăzile sunt și ele analizate cu atenție. Cu 1.417 kilometri de șosele rapide în circulație și 950 în execuție, România se apropie de un potențial record de inaugurări în 2026 – aproape dublu față de 2025. Dar problemele unor constructori, instabilitatea politică și constrângerile bugetare pun sub semnul întrebării respectarea termenelor pe mai multe șantiere importante, de la inelul de centură al Bucureștiului până la sectoarele critice din Autostrada Moldovei, care trebuie finalizate pentru a nu pierde finanțarea europeană.

Noile tehnologii, digitalizarea și cerințele de sustenabilitate influențează tot mai mult mediul de afaceri, iar revista arată cum răspund companiile acestor provocări. De asemenea, analizează fenomenul migrației și provocările pieței muncii. În paginile dedicate antreprenoriatului, se găsește și povestea Contemporia, un exemplu despre cum răbdarea și perseverența pot transforma o idee într-un business solid.

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