Răzvan Fodor a testat pe propria piele înălțimile Splash! Vedete la apă:  ”Mi se pare... Doamne ferește!”

Înainte de premiera Splash! Vedete la apă, sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1, Răzvan Fodor a trăit pe pielea lui emoțiile unei sărituri de la înălțime!

Prezentatorul Splash! Vedete la apă, Răzvan Fodor, a făcut un tur al Bazinului Olimpic de la Bacău pentru a experimenta ce văd, dar mai ales cum se simt concurenții atunci când au de urcat zeci de trepte pentru a ajunge la platformele de 3, 5, 7 și, respectiv 10 metri, de pe care ar trebui să sară.

”Pentru cei de acasă, care ar putea avea impresia că ce se întâmplă aici e pistol cu apă, aș vrea să spun doar că eu nu am frică de înălțime, dar am întâlnit foarte mulți concurenți care au teamă și de înălțime, și de apă! Mi se pare... Doamne ferește! Să ai aceste temeri și totuși să vii la Splash! Vedete la apă și să mai și sari... tot respectul!”, a spus Răzvan Fodor, care a testat pe pielea lui o săritură de pe platforma de 5 metri.

Giani Kiriță, Cătălin Cazacu, Mario Fresh, Otilia Bilionera, Alina Pușcaș, Margherita, Cristi Pulhac, pălărierul Radu Itu, Fachiru din Periș, Dj Harra, Chelsea Gandrabura și Natalia Duminică sunt primii curajoși care au început pregătirea alături de unii dintre cei mai cunoscuți antrenori din România, totul pentru ca prestațiile lor să fie de excepție, dar, mai ales, vor încerca să-și testeze limitele și să-și învingă temerile, în cel mai nou sezon al emisiunii Splash! Vedete la apă. Concurenții vor parcurge antrenamente istovitoare alături de instructori pentru a-și face curaj să sară de pe platformele cu înălțimi de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale unui bazin olimpic. Cum se vor descurca aceștia și ce note vor primi din partea celor patru jurați, cei de acasă pot afla începând de sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Nea Mărin, Iulia Albu, Jean de la Craiova și antrenorul Bogdan Ioniță vor acorda câte o singură notă pentru fiecare concurent. La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii. De partea cealaltă, Ramona Olaru, Anna Lesko şi Răzvan Fodor se alătură echipei în calitate de prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă!