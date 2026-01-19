Ședință a Consiliului Director – Gala Premiilor UZPR, Adunarea generală anuală, calendarul evenimentelor 2026

Întrunită statutar, ședința a avut ca prim punct pe ordinea de zi situația financiară a UZPR. „Balanța Uniunii este pozitivă. Au crescut și sumele rezultate din redirecționarea către UZPR a 3,5% din impozitul pe venit și îndemnăm șefii de filiale să stimuleze în continuare acest demers în rândul membrilor UZPR. Avem în prezent un număr de 5.156 de membri și le reamintim șefilor de filiale că este necesar să aibă o evidență cât mai exactă a membrilor cu drept de vot în forurile noastre”, a menționat Dan Constantin, președinte al UZPR.

Un alt punct important pe ordinea de zi a fost cel referitor la Gala Premiilor UZPR „Excelența în jurnalism”. „Au fost trimise materialele de prezentare ale colegilor nominalizați. Gala Premiilor UZPR va avea loc pe 16 februarie 2026, la teatrul „Ion Creangă” din București, de la ora 18:00, și va fi prezentată de Daniela Mihai Soare, jurnalist Radio România Actualități. Va fi un eveniment aparte, la care vor fi invitați șefi ai instituțiilor de presă și reprezentanți ai autorităților centrale”, a spus Ruxandra Săraru, președinte al juriului. Despre ultimele pregătiri din perspectivă tehnică au dat detalii Monica Zvirjinschi și Claudius Dociu, vicepreședinte al UZPR, care fac parte din echipa care organizează evenimentul în toate detaliile.

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Director al UZPR a inclus detalii despre organizarea Adunării Generale anuale. „Adunarea Generală anuală din 2026 se va desfășura în sistem online. Filialele trebuie să trimită pe adresa UZPR, până pe 27 februarie 2026, Rapoartele de activitate. Pentru coerență, în aceste Rapoarte fiecare filială va include și manifestările care se vor organiza în anul 2026, astfel încât să poată fi incluse în calendarul UZPR”, a spus Dan Constantin.

În ceea ce privește calendarul de evenimente din acest an la nivelul UZPR, președintele Constantin a menționat că acestea vor avea ca punct central o poziție clară a UZPR legată de legislația legată de implementarea European Media Freedom Act. „Vom relua temele pe care le-am abordat cu un an în urmă în cadrul dezbaterii naționale organizate de UZPR în 2025 pe acest subiect. De asemenea, ne-am propus înființarea de noi cluburi în cadul UZPR – Clubul Ziariștilor Economici, cu implicarea directă a Filialei Casa Presei, și Clubul Ziariștilor de Sănătate, proiect în colaborare cu Academia de Științe Medicale. De asemenea, vom semna un Protocol cu Academia de Științe Juridice, pentru tot ceea ce înseamnă noua legislație europeană legată de mass-media și vom elabora, împreună cu SNSPA, un Anuar al facultăților de Jurnalism, la care se vor putea asocia și unitățile de învățământ care formează viitori jurnaliști. Avem în proiect, totodată, și inițierea demersurilor pentru afilierea UZPR la o organizație a jurnaliștilor din Europa – Filiala de la Bruxelles a Uniunii este în centrul acestui proiect, la care contribuie și membrii noștri cu conexiuni la nivel european și care vor face parte dintr-un Club de Reprezentare Externă. Tot acest program va fi supus aprobării Adunării Generale anuale”, a detaliat președintele Dan Constantin.

În intervenția sa, Ioan Pamparău, președinte al Filialei Brașov-Covasna, a punctat finalizarea, în această perioadă, a unui concurs cu premii pentru creație jurnalistică și un eveniment de celebrare a seniorilor presei brașovene, care va avea loc în luna februarie.

Foto: Marius Simion