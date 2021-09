Serialul Adela, lider detaşat de audienţă, peste Masked Singer România

#dacăejoieAdela! Telespectatorii au urmărit aseară în număr foarte mare serialul produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, în intervalul comun de difuzare cu Masked Singer România, serialul de la Antena 1 impunându-se ca lider detaşat de audienţă, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 21:30-23:00, serialul Adela a condus clasamentul audienţelor, atât la nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, cât şi la nivelul publicului urban şi naţional. Astfel, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, serialul Adela s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor cu o audiență medie de 6.5 puncte de rating și 22.3% cotă de piață, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat Pro Tv, cu Masked Singer România, cu o medie de 5.2 puncte de rating şi 17.9 cotă de piaţă. Şi la nivel urban, răsturnările de situație, veştile neaşteptate şi momentele încărcate de tensiune din cele mai noi episoade Adela au condus serialul în frunctea clasamentului audienţelor, cu un rating mediu de 6.3 puncte şi 16.6% cota de piaţă, în vreme ce Pro Tv înregistra atunci 5.4 puncte de rating şi 14.3% cota de piaţă. Ierarhia s-a pãstrat şi la nivelul întregii tãri, când Antena 1 a înregistrat un rating mediu de 7.2 puncte şi 18.1% cota de piaţã, în vreme ce Pro Tv înregistra atunci 6.4 puncte de rating şi 16.1 cota de piaţã. Aproape 1.5 milioane de telespectatori la nivel naţional, în minutul de aur, 21:51, urmăreau aseară serialul Adela de la Antena 1.

Aseară, telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură răsturnarea de situaţie în cazul triunghiului Adela-Lucian-Mihai. Aflată alături de Lucian (Daniel Nuţă), la Sighişoara, Adela (Mara Oprea) a realizat de fapt ce simte: „Nu pot! Îl iubesc pe Mihai şi nu mă simt pregatită să trec peste!”. La rândul său, Mihai (Alecsandru Dunaev), venit special la Sighişoara, după Adela, i-a mărturisit acesteia: „Jur în faţa lui Dumnezeu că tu eşti femeia vieţii mele şi nu am să te părăsesc niciodată!”. În tot acest timp, Martha (Carmen Ionescu) a strâns toată familia la masă, pentru a le da marea veste: „Asta e coliva tatălui vostru, e ultimul lucru pe care îl mai primiţi de la mine de pomană! Tot ce am eu o să las nepotului meu, Lucian!”. La rândul său, Lucian i-a promis Marthei: „O să am eu grijă de toţi! Mai ales de Adela!”. Ce se va întâmpla cu personajele atât de îndrăgite şi cum va continua povestea pe mai departe, telespectatorii vor putea urmări în cel mai nou sezon al serialului Adela, difuzat în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1.

Anca Sigartău, Marian Râlea, Carmen Ionescu, Mihai Călin, Andreea Ibacka, Anca Androne, Bogdan Talaşman, Cristina Ciobănaşu, Vlad Vîlciu, Gelu Niţu, Marius Rizea, Nuami Dinescu, Ioana Blaj, Ioana Abur, Daniel Nuţă, Dominique Lăcătuş, Toto Dumitrescu, Elena Mogîldea, Ioana Ginghină, Răzvan Fodor, Mircea Gheorghiu, Doru Ana, Romeo Visca, Alina Florescu, Vlad Gherman, Răzvan „Krem” Alexe, Ştefana Darzeu, Teodora Păcurar, dar şi protagoniştii Mara Oprea, Oana Moşneagu şi Alecsandru Dunaev pot fi urmăriţi în fiecare joi, de la ora 20.30, la Antena 1, în cel de-al doilea sezon al serialului Adela.