Mic dejun de vacanță: continental, englezesc sau bufet?

Mic dejun Continental

Este cel mai des și cel mai simplu tip de mic dejun standard și constă pur și simplu din croissant, brioșă sau pâine prăjită, unt și dulcețuri și cafea ca băutură. În funcție de locul unde alegeți să luați masa, aveți de ales:

mai multe variante de suc de fructe proaspete

pâine asortată la alegere (pâine prăjită, cornuri, rulouri, brioșă, brioșe etc.)

dulceață, marmeladă sau miere

ceai/cafea/ciocolată

Mic dejun englezesc sau complet

Este o masă mai elaborată, constă din două până la opt feluri de mâncare. La alegere sau toate deodată, în funcție de foame și de naționalitate. Probabil că este un motiv pentru care a fost denumit după insularii plimbăreți, pentru care vara Europa este a doua lor casă, dacă vor să se încălzească puțin. Deși la temperaturile cu care s-au confruntat recent, probabil că vor vizita mai puțin continentul.

suc de fructe proaspete (portocale, ananas, roșii)

fructe proaspete tăiate (grapefruit, pepene galben, papaya, pere, banane)

compot de fructe sau confiate (prune, mere, smochine, prune uscate)

cereale (muesli, terci, fulgi de orez, fulgi de grâu)

lapte cald sau rece pentru cereale

pește (fiert, la grătar, poșat, la abur)

ouă (prăjite, fierte, poșate, omletă simplă sau cu legume)

carne (bacon, cârnați, salam– prăjite sau la grill)

pâine (prăjită, brioșe, croissant, rulouri, pâine neagră), unt și dulceață, miere sau marmeladă

ceai, cafea, ciocolată caldă, lapte

Similar cu cel englezesc dar, cumva de mirare, ceva mai simplu, este cel american. Lipesc peștele și cârnații!

Tip bufet

Este varianta cea mai comodă pentru gazdele voastre, ori la pensiune, ori la hotel. Majoritatea mâncărurilor enumerate mai sus le veți găsi în vitrine și pe platouri speciale, dar în sistem autoservire. All you can eat este un alt avantaj. Deși, probabil ca o medie pe familie, măcar unul dintre părinți va alege doar cafeaua.