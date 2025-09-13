Actrița Emily Osment din serialul „Hannah Montana” a divorțat de muzicianul Jack Farina

Cei doi erau căsătoriți de mai puțin de cinci luni când Osment a depus o cerere de divorț la Curtea Superioară din Los Angeles în martie. S-au despărțit la mai puțin de două luni după nunta lor din octombrie, invocând diferențe ireconciliabile. Nu au copii.

A fost prima căsătorie pentru Osment, sora mai mică, în vârstă de 33 de ani, a actriței Haley Joel Osment din „Al șaselea simț” .

Ea a devenit faimoasă pentru că a jucat rolul celei mai bune prietene a personajului principal în serialul „Hannah Montana” de pe Disney Channel, între 2006 și 2011.

Ulterior, a jucat în sitcom-urile „Young & Hungry” și „Young Sheldon” și apare în prezent în serialul spin-off „Young Sheldon”, „Georgie & Mandy's First Marriage”.

(sursa: Mediafax)